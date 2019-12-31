Энергетика
ИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России
В «Нафтогазе» сообщили, в чем плюсы от газового сотрудничества с Россией. Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы. Об этом сообщает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в четверг, 2 января.
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Гаджеты
Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020
Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
Происшествия
В Нидерландах несколько компаний получили посылки со взрывчаткой
В Нидерландах несколько компаний получили посылки со взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Общество
В России запретили выгуливать опасных собак без намордников
В России с 1 января 2020 года вступил в силу запрет на выгул без намордника и поводка собак из списка потенциально опасных пород.
Космос
Новый китайско-бразильский спутник передал первые снимки
Первые кадры аэрокосмической съемки, полученные с помощью нового китайско-бразильского спутника CBERS-4A, успешно переданы на Землю.
Хоккей
Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ
Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций
Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
«Союзмультфильм» показал новогоднюю серию «Возвращение в Простоквашино» под названием «Корпоратив».
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
В Николаевской области Украины загорелся пассажирский поезд Харьков — Херсон.
Технологии
Новая Windows 10 уже готова, но Microsoft пока не спешит
Компания Microsoft в ноябре выпустила полугодовое крупное обновление Windows 10 November 2019 Update, однако оно не принесло существенных новых функций.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Кино
Лучшие фильмы десятилетия по версии «Газеты.Ru»
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Армия и оружие
В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения
Соединенные Штаты пытались сорвать совместные учения Ирана, России и Китая.
Музыка
Полина Гагарина назвала своего личного победителя в шоу «Голос»
Певица Полина Гагарина, состоявшая в жюри шоу «Голос», назвала того, кто, по ее мнению, заслужил победу в проекте.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»
Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире признана австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas признана самой безопасной авиакомпанией в мире. Рейтинг был составлен сайтом AirlineRatings.com.
Энергетика
Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
Наука
Мучные черви едят пластмассу безопасно
Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила существование
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование. Об этом сообщает РИА "Новости".