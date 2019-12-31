Энергетика
ИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России
В «Нафтогазе» сообщили, в чем плюсы от газового сотрудничества с Россией. Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы. Об этом сообщает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в четверг, 2 января.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика
Хиллари Клинтон стала ректором британского университета
Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон стала почетным ректором Королевского университета в британском Белфасте.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Политика
Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве
Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Общество
Нарколог назвал смертельно опасный способ борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Хоккей
Артемий Панарин признан третьей звездой декабря в НХЛ
Политика
Украинский министр: рефлексия на тему деоккупации Крыма поможет его вернуть
Дискуссия и рефлексия — путь к деоккупации Крыма, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, 2 января сообщает Интерфакс-Украина.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Политика
РПЦ предупредила о последствиях принятия в Черногории закона о церквях
Принятый в Черногории закон о свободе вероисповеданий грозит массовым нарушением прав верующих и изъятием храмов у канонической Церкви, как это уже происходило ранее на Украине, говорится в патриаршем и синодальном послании, которое публикует в понедельник сайт Московского патриархата.
Футбол
«Спартак» не отпустил Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
«Спартак» решил не отпускать защитника Айртона в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отборочного турнира Олимпиады-2020.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
Напомним, с 52-летним Дмитрием Песковым Екатерина Солоцинская познакомилась, когда ей было 14 лет.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Космос
Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Футбол
Transfermarkt: «Кристал Пэлас» интересуется Азмуном
Форвард "Зенита" Сердар Азмун стал одной из трансферных целей "Кристал Пэлас", сообщает Transfermark.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Общество
Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения
Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от употребления алкоголя
Немецкие медицинские специалисты определили и назвали некоторые изменения, которые происходят со здоровьем после отказа от употребления алкоголя.