Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

В «Нафтогазе» сообщили, в чем плюсы от газового сотрудничества с Россией. Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы. Об этом сообщает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в четверг, 2 января.
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Наталья Михайловна Витренко
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), доктор экономических наук. По убеждениям сторонница социализма, советской власти, союза Украины с Россией и Белоруссией.
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