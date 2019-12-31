Энергетика
ИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России
В «Нафтогазе» сообщили, в чем плюсы от газового сотрудничества с Россией. Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы. Об этом сообщает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в четверг, 2 января.
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Общество
Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Карпатах
Интернет
Агентство Brand Analytics подвело итоги исследования топ-платформ
Если в январе 2019 года совокупная цитируемость платформ в рейтинге практически вдвое уступала совокупной цитируемости медиаресурсов в Топ-100 (5,2 млн ссылок против 9,98 млн ссылок), то финишировали год платформы обойдя в декабре медиаресурсы Топ-100 (9,85 млн ссылок на платформы против 8,6 млн ссылок на Топ-100).
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Кино
Netflix назвал самые популярные фильмы года
Второе место по популярности занял фильм "Очень странные дела".
Футбол
Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»
Происшествия
Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Энергетика
России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи
Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
"В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии", - подчеркнули в администрации.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Здоровье
Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани
Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Здоровье
У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес
Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Экономика
Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 1,8% от ВВП
Бюджет Украины в 2019 году выполнен с дефицитом в 72,4 млрд гривен ($3,05 млрд), что составляет 1,8% от ВВП.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Шоу-бизнес
Экс-жена Дмитрия Пескова позирует голой в ванной — фото
Солоницская поделилась несколькими кадрами, на которых позирует полностью обнажённой, лежа в ванной с пеной.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Общество
Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега, передаёт в четверг телеканал BFMTV.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Музыка
Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Общество
Умер создатель двух поколений БМП Александр Благонравов
В 1980 году под руководством Благонравова была создана и передана на вооружение боевая машина пехоты второго поколения.