Энергетика
ИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России
В «Нафтогазе» сообщили, в чем плюсы от газового сотрудничества с Россией. Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы. Об этом сообщает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в четверг, 2 января.
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Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Политика
В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России
Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
Происшествия
В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек
Агентство добавило, что более 30 тыс. человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Общество
Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января.
Общество
Нидерланды официально отказались от использования названия «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались называть себя Голландией Власти страны посчитали, что название «Голландия» ассоциируется у туристов с наркотиками и Кварталом красных фонарей, поэтому решили изменить имидж государства.
Энергетика
«Газпром» увеличил в 2019 году добычу газа на 0,5%
По итогам 2019 года объем добычи газа компанией «Газпром» составил 500,3 млрд куб. м, что на 0,5% больше результата 2018 года, заявил председатель правления предприятия Алексей Миллер 2 января журналистам.
Хоккей
Главный тренер Швейцарии — о сборной России: сильное большинство, хороший вратарь
Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Тьерри Патерлини прокомментировал матч со сборной России (1:3).
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику из-за газового контракта с Россией
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
Музыка
Определен победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Происшествия
Двое россиян прыгнули с парашютами с 24 этажа и попали на видео
В Красноярске двое мужчин с парашютом спрыгнули с общего балкона на 24-м этаже жилого дома. Прыжок попал на видео, его опубликовал ТВК.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Происшествия
В Пензенской области задержали предполагаемого лидера группы сутенеров
Находившегося в розыске предполагаемого организатора преступной группы, промышлявшей вовлечением в занятие проституцией девушек, задержали в новогоднюю ночь в Пензенской области, решением суда он арестован, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
Происшествия
Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО
Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Общество
Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии
Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега, передаёт в четверг телеканал BFMTV.
Общество
Освобожденный из украинского плена ученый Логунов рассказал о потере зрения
Освобожденный из украинского плена ученый Мехти Логунов рассказал, что во время заключения ему не оказывали необходимой медицинской помощи, из-за чего он практически потерял зрение.
Происшествия
На месте пожара в Астрахани обнаружено тело мужчины
В Астрахани, на месте пожара в трёхэтажном жилом доме обнаружили тело одного погибшего. Это произошло при разборе завалов здания.
Футбол
Ибрагимович пообещал заставить фанатов «Милана» прыгать от радости
С 2010 по 2012 год Ибрагимович был игроком «Милана». Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.