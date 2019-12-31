Энергетика

ИзвестияИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

В «Нафтогазе» сообщили, в чем плюсы от газового сотрудничества с Россией. Например, доходы от транзита газа из РФ по новому соглашению значительно превышают расходы. Об этом сообщает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook в четверг, 2 января.
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Назван объем доходов «Нафтогаза» от транзита российского газа

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В «Нафтогазе» рассказали о преимуществах транзита газа из России

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Украинский политик
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