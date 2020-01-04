Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском08:22

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

РИА Новости03:07

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

Венедиктов: «Путин уступает Украине, надеясь, что Европа за это снимет санкции»

Носвчера в 10:13
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Кино

Киноафиша «TV Губернии». Музыкальный фильм «Кошки»

Второго января на экраны вышел музыкальный фильм "Кошки", поставленный по одноимённому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
TV Губерния 11:15
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Здоровье

Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идет набор веса

Как сообщает ToDay News Ufa, зарубежные ученые назвали продукты, которые дают неконтролируемый набор веса. К ним относятся: Масло рапсовое.
ToDay News Ufa 10:21
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости 18:02
Хоккей

Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»

Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Sport24.ru 16:02
Армия и оружие

Российские С-400 помогут Ирану сбивать американские F-35

Российские ЗРС С-400 помогут Ирану сбивать американские истребители F-35.
Avia.pro вчера в 22:35
Авто

Как там авторынок Украины? Самые покупаемые в 2019 году

В Украине увеличивается количество импортируемых легковушек. За прошлый год в страну ввезли почти 89 тысяч новых иномарок.
CarsGuru.net вчера в 06:20
Гаджеты

Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10

Среди пользователей распространялось много догадок о том, какими будут смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Goroday.ru 12:03
Кино

Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года

Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.
Мойка78 вчера в 03:17
Происшествия

В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец

Полиция графства Уилтшир в Великобритании расследует три случая кражи около 200 овец у фермеров, совершенных, предположительно, при помощи специально обученных собак, говорится в сообщении правоохранителей.
РИА Новости 17:47
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 16:45
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Газета.Ru 17:29
Происшествия

Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире

Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Регион online 17:33
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Известия 11:44
Шоу-бизнес

«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей

Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Bimru.ru вчера в 07:09
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Космос

Космическая афиша 2020 года

Полит.ру 02 января в 06:00
Культура

Омский русский народный хор исполнил песню из сериала Ведьмак

Песня из недавно вышедшего фентезийного сериала "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" стала одним из главных мемов Интернета.
Ревизор.ру 03:59
Армия и оружие

Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе

Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
РЕН ТВ 01 января в 22:04
Экономика

На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Российская газета 03:12
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила атаку на две базы в Ираке

Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
РБК 18:43
Армия и оружие

В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа

По меньшей мере 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в субботу вечером в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи.
ТАСС 19:01
Гаджеты

Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30

Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
Anonsens 05:45
Кино

Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»

Piter.tv вчера в 10:18
Общество

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском 17:25
Футбол

Форвард «Витесса» Беренс: «Слуцкий отобрал у меня год футбола»

Sports.ru 05:57
Политика

Путин обновил состав наблюдательного совета «Курчатовского института»

Согласно документу, в состав совета сроком на пять лет введены Сергей Королев, руководитель Службы экономической безопасности ФСБ, и Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ.
Российская газета 06:37
Политика

Курц заявил о неготовности «маленькой Австрии» принимать мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов.
РИА Новости 15:41
Наука

Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток вчера в 03:34
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Как работают Яндекс.Новости?
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