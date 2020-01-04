Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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Кино
Киноафиша «TV Губернии». Музыкальный фильм «Кошки»
Второго января на экраны вышел музыкальный фильм "Кошки", поставленный по одноимённому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Здоровье
Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идет набор веса
Как сообщает ToDay News Ufa, зарубежные ученые назвали продукты, которые дают неконтролируемый набор веса. К ним относятся: Масло рапсовое.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране
Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Хоккей
Дудас: «В финале с Россией сборной Канады нужно продолжить гнуть свою линию»
Нападающий сборной Канады Эйдан Дудас прокомментировал победу над Финляндией (5:0) в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира в Чехии и поделился ожиданиями от финала с командой России.
Армия и оружие
Российские С-400 помогут Ирану сбивать американские F-35
Российские ЗРС С-400 помогут Ирану сбивать американские истребители F-35.
Авто
Как там авторынок Украины? Самые покупаемые в 2019 году
В Украине увеличивается количество импортируемых легковушек. За прошлый год в страну ввезли почти 89 тысяч новых иномарок.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
Среди пользователей распространялось много догадок о том, какими будут смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Кино
Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года
Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.
Происшествия
В Британии воры с дрессированными собаками похитили около 200 овец
Полиция графства Уилтшир в Великобритании расследует три случая кражи около 200 овец у фермеров, совершенных, предположительно, при помощи специально обученных собак, говорится в сообщении правоохранителей.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании оправдал убийство Сулеймани
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказался насчет убийства командующего иранскими силами специального назначения "Кудс" Касема Сулеймани, которое совершили США.
Происшествия
Трупы двух девушек нашли в шкафу в арендованной квартире
Тела молодых местных жительниц были перемотаны скотчем Киев, 5 января. Трагедия с двумя девушками в Подольском районе города Киева Украины.
Шоу-бизнес
«Голый» клип Светланы Лободы с лошадью вызвал возмущения зрителей
Одни зрители остались абсолютно удовлетворены увиденным, и для них новогодний клип Светланы Лободы стал самым настоящим что ни есть подарком на праздники.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Космос
Космическая афиша 2020 года
Культура
Омский русский народный хор исполнил песню из сериала Ведьмак
Песня из недавно вышедшего фентезийного сериала "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" стала одним из главных мемов Интернета.
Армия и оружие
Совбез ООН проведет закрытую встречу по ситуации в Идлибе
Совет Безопасности ООН до конца этой недели соберется на закрытые консультации в связи с ситуацией в Идлибе.
Экономика
На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила атаку на две базы в Ираке
Возглавляемая США коалиция подтвердила данные о двух атаках вблизи иракских баз, на которых располагаются ее силы.
Армия и оружие
В результате авиаудара по Триполи погибли 28 студентов военного колледжа
По меньшей мере 28 кадетов военного колледжа погибли, 18 получили ранения в субботу вечером в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи.
Гаджеты
Опубликованы характеристики главного конкурента Redmi K30
Напомним, новинку позиционируют как основного конкурента Redmi K30. Информация взята из базы данных китайского регулятора TENAA.
Кино
Netflix показал финальный трейлер сериала «Дракула»
Общество
Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Политика
Путин обновил состав наблюдательного совета «Курчатовского института»
Согласно документу, в состав совета сроком на пять лет введены Сергей Королев, руководитель Службы экономической безопасности ФСБ, и Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ.
Политика
Курц заявил о неготовности «маленькой Австрии» принимать мигрантов
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в интервью изданию Bild, что его страна не готова принимать беженцев, так как "маленькая Австрия" сделала уже более чем достаточно для мигрантов.
Наука
Тупики пользуются орудиями для получения желаемого
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.