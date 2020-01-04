Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском08:22

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

Комсомольская правда04:18

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

РИА Новости03:07
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Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Коммерсантъ 05:54
Экономика

Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году

Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Украина.ру 04:19
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Lenta.ru 12:56
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Происшествия

В результате минометного обстрела в Багдаде ранены пять человек

Пять человек ранены в результате минометного обстрела в Багдаде - Reuters со ссылкой на полицию.
ТАСС 12:44
Политика

В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

REGNUM 10:44
Происшествия

СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
РБК 12:47
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Известия 11:44
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Политика

Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию уделит особое внимание теме повышения доходов россиян.
RT на русском 11:58
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

Lenta.ru 10:34
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Наибольшую аномалию синоптики прогнозируют в Сибири и на западе Республики Якутия. Здесь воздух прогреется на 16 градусов выше нормы.
Российская газета 10:33
Хоккей

Марченко: Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме

Молодчик, классная игра была, забил свои голы, нечего сказать.
Чемпионат 12:44
Общество

Названы профессии, представителей которых вскоре могут заменить роботы

Третья группа работ, которую смогут делать роботы, связана с верификацией и контролем (продавцы-кассиры, охранники, контролеры).
Российская газета вчера в 22:00
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.
Мойка78 02 января в 22:04
Шоу-бизнес

Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет

Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Lenta.ru 04:26
Авто

Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
Автоновости дня 09:44
Происшествия

Пассажиры вынужденно севшего в Перми самолета прилетели в Питер

Вести.Ru 10:25
Энергетика

Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Вести.Ru 11:05
Политика

Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Ирака

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с иракским коллегой Бархамом Салехом, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
RT на русском 12:00
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Здоровье

Кировские студенты-медики объединяются в «Дружины здоровья»

По данным областного минздрава, в "Дружинах здоровья" состоят около 550 студентов-медиков. Все они внесены в реестр кадрового потенциала.
Новый вариант 11:27
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Футбол

Кубок Англии. «МЮ» против «Вулверхэмптона», «Ман Сити» – «Порт Вейл», «Лестер» принимает «Уиган»

В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» встречается с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Порт Вейлом».
Sports.ru 04:20
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Lenta.ru 07:07
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у границ России

Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Lenta.ru 06:20
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль 11:20
Политика

Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:20
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