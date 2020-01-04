Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:05, Ашберн
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Экономика
Пенсионный фонд Украины начал выплату пенсий в 2020 году
Пенсионный фонд Украины 3 января 2020 года начал финансирование пенсий за текущий месяц.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
В результате минометного обстрела в Багдаде ранены пять человек
Пять человек ранены в результате минометного обстрела в Багдаде - Reuters со ссылкой на полицию.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Политика
Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию уделит особое внимание теме повышения доходов россиян.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Наибольшую аномалию синоптики прогнозируют в Сибири и на западе Республики Якутия. Здесь воздух прогреется на 16 градусов выше нормы.
Хоккей
Марченко: Морозова чуть не раздавили, когда он забил в овертайме
Молодчик, классная игра была, забил свои голы, нечего сказать.
Общество
Названы профессии, представителей которых вскоре могут заменить роботы
Третья группа работ, которую смогут делать роботы, связана с верификацией и контролем (продавцы-кассиры, охранники, контролеры).
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона машины зимой.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
Энергетика
Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ
Поставка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
Политика
Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Ирака
Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с иракским коллегой Бархамом Салехом, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Здоровье
Кировские студенты-медики объединяются в «Дружины здоровья»
По данным областного минздрава, в "Дружинах здоровья" состоят около 550 студентов-медиков. Все они внесены в реестр кадрового потенциала.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Футбол
Кубок Англии. «МЮ» против «Вулверхэмптона», «Ман Сити» – «Порт Вейл», «Лестер» принимает «Уиган»
В 3-м раунде Кубка Англии «МЮ» встречается с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» – с «Порт Вейлом».
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ России
Самолет-разведчик ВВС США Beechcraft RC-12X Liberty провел разведку у границы Калининградской области.
Армия и оружие
Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории
Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Политика
Роухани предложил Эрдогану сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Роухани провел телефонные переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА "Новости".