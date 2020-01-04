Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском08:22

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

Комсомольская правда04:18

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

РИА Новости03:07
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Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать

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В России планируют скорректировать брачный возраст

Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
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Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

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Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике

Shraibikus News 09:04
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Происшествия

Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Lenta.ru 09:28
Шоу-бизнес

Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 вчера в 02:11
Энергетика

Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Российская газета 09:19
Политика

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил соболезнования в связи с убийством главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Известия 08:48
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Шоу-бизнес

Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес

Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Газета Кемерова 07:19
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Политика

Пушков прокомментировал заявление Трампа о целях убийства Сулеймани

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что убийство генерала Касема Сулеймани являлось попыткой "не начать, а остановить войну".
РЕН ТВ 01:08
Транспорт

Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

Российская газета 05:10
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Единоборства

Макгрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

Sport.ru вчера в 13:14
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня 04:26
Политика

Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Вести.Ru 05:59
Хоккей

Сборная России забросила третью шайбу в ворота Швеции в полуфинале МЧМ

В середине первого периода Егор Соколов воспользовался ошибкой шведского голкипера Хуго Альнефельта и забросил третью шайбу в его ворота.
RT на русском 09:36
Авто

В Токио покажут раллийный кроссовер Mazda CX-5

В рамках предстоящего автосалона в Токио пройдет официальный дебют раллийной версии популярного японского кроссовера Mazda CX-5.
Rusargument вчера в 10:43
Футбол

ЦСКА претендует на полузащитника загребского «Динамо»

Московский ЦСКА интересуется хавбеком «Динамо» из Загреба Ловро Майером.
ProstoProSport вчера в 09:53
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Российская газета 05:32
Шоу-бизнес

Актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой

Американская актриса Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет. Об этом 3 января она рассказала на своей странице в Instagram.
Известия 08:50
Авто

Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с нового года, к автомобилистам появятся новые, более жесткие требования.
Новости Рязани 02 января в 03:52
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
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В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
ТАСС 08:18
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
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Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru вчера в 06:13
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