Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Министерство юстиции планирует скорректировать возраст вступления в брак, следует из плана законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Спорт
Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Энергетика
Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене
Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
Политика
Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил соболезнования в связи с убийством главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Политика
Пушков прокомментировал заявление Трампа о целях убийства Сулеймани
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о том, что убийство генерала Касема Сулеймани являлось попыткой "не начать, а остановить войну".
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Единоборства
Макгрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика
Президент рассказал о работе над посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин работает над посланием Федеральному собранию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Хоккей
Сборная России забросила третью шайбу в ворота Швеции в полуфинале МЧМ
В середине первого периода Егор Соколов воспользовался ошибкой шведского голкипера Хуго Альнефельта и забросил третью шайбу в его ворота.
Авто
В Токио покажут раллийный кроссовер Mazda CX-5
В рамках предстоящего автосалона в Токио пройдет официальный дебют раллийной версии популярного японского кроссовера Mazda CX-5.
Футбол
ЦСКА претендует на полузащитника загребского «Динамо»
Московский ЦСКА интересуется хавбеком «Динамо» из Загреба Ловро Майером.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Политика
Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
Шоу-бизнес
Актриса Кэмерон Диаз впервые стала мамой
Американская актриса Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет. Об этом 3 января она рассказала на своей странице в Instagram.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с нового года, к автомобилистам появятся новые, более жесткие требования.
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
В Москве по делу о вымогательстве у художника Сафронова арестовали модель и ее подругу
Таганский суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.
Армия и оружие
В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях
Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".