Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Хоккей
Тренер сборной Швеции назвал причину поражения в полуфинале МЧМ
Глубина состава позволила сборной России победить команду Швеции в полуфинальном поединке МЧМ, заявил главный тренер скандинавов Томас Монтен.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Шоу-бизнес
Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Энергетика
Беларусь и Россия договорились о поставках нефти
Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
Общество
Украина вернула себе имущество, конфискованное у олигарха Курченко
Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Футбол
Зинченко забил первый за 360 дней гол за «Сити»
Последний раз украинец забивал за «Сити» в январе 2019 года, когда отличился в матче против «Бертона» (9:0). С того матча прошло 360 дней.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Шоу-бизнес
Светлану Лободу назвали «извращенкой» за «голый» клип с лошадью
Светлану Лободу раскритиковали за «голый» клип с лошадью, снятый на песню «Мира мало». Подписчики назвали артистку «извращенкой».
Политика
Президент Австрии 7 января приведёт к присяге новое правительство
Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрии, 7 января приведёт к присяге новое правительство.
Путешествия
Россияне побили рекорд по числу туристов в Анталье
С 2018 года турпоток в Анталью вырос на 15%. А россияне по числу туристов обогнали Германию – в Анталье побывали всего 2,67 млн немцев.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Хоккей
Задоров отпраздновал победу российской молодежки. Он донимал шведского капитана «Колорадо»
Защитник «Колорадо» Никита Задоров отпраздновал этот успех команды.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился
Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Армия и оружие
Ополчение Ирака предупредило об опасности пребывания возле баз США
Ополчение Ирака, шиитская организация «Катаиб Хезболла», предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США с вечера воскресенья.
Политика
Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями
Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
По мнению министра, госсекретарь является "высокомерным клоуном, который выдает себя за дипломата".
Авто
Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России
Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
Политика
Путин обновил состав наблюдательного совета «Курчатовского института»
Согласно документу, в состав совета сроком на пять лет введены Сергей Королев, руководитель Службы экономической безопасности ФСБ, и Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.