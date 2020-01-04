"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Шоу-бизнес Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.

Энергетика Беларусь и Россия договорились о поставках нефти Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.

Путешествия Россияне побили рекорд по числу туристов в Анталье С 2018 года турпоток в Анталью вырос на 15%. А россияне по числу туристов обогнали Германию – в Анталье побывали всего 2,67 млн немцев.

Общество Брачный возраст в России может быть скорректирован Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".

Игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4 На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.

Политика Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.

Авто Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.