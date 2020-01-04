Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

Комсомольская правда04:18

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59

В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском08:22

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

РИА Новости03:07
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Российская газета 10:33
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Происшествия

Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь

Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Lenta.ru 03:11
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Культура

Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой

Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Профиль вчера в 07:02
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс 12:14
Хоккей

Тренер сборной Швеции назвал причину поражения в полуфинале МЧМ

Глубина состава позволила сборной России победить команду Швеции в полуфинальном поединке МЧМ, заявил главный тренер скандинавов Томас Монтен.
Экономика сегодня 14:12
Политика

Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Шоу-бизнес

Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 вчера в 02:11
Энергетика

Беларусь и Россия договорились о поставках нефти

Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
Форпост Северо-Запад 10:45
Общество

Украина вернула себе имущество, конфискованное у олигарха Курченко

Помещения на территории стадиона "Металлист", тренировочную базу в Харьковской области, конфискованные у бизнесмена Сергея Курченко, вернули в госсобственность.
Вести.Ru 14:30
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru 08:39
Футбол

Зинченко забил первый за 360 дней гол за «Сити»

Последний раз украинец забивал за «Сити» в январе 2019 года, когда отличился в матче против «Бертона» (9:0). С того матча прошло 360 дней.
Бомбардир.ру 13:13
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Шоу-бизнес

Светлану Лободу назвали «извращенкой» за «голый» клип с лошадью

Светлану Лободу раскритиковали за «голый» клип с лошадью, снятый на песню «Мира мало». Подписчики назвали артистку «извращенкой».
Актуальные Новости вчера в 10:55
Политика

Президент Австрии 7 января приведёт к присяге новое правительство

Александр Ван дер Беллен, федеральный президент Австрии, 7 января приведёт к присяге новое правительство.
News.ru 13:28
Путешествия

Россияне побили рекорд по числу туристов в Анталье

С 2018 года турпоток в Анталью вырос на 15%. А россияне по числу туристов обогнали Германию – в Анталье побывали всего 2,67 млн немцев.
Московский Комсомолец 13:00
Общество

Брачный возраст в России может быть скорректирован

Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
Российская газета 07:29
Армия и оружие

Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого

Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Новостной фронт вчера в 04:20
Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

Евро-футбол.ру вчера в 13:57
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ 02 января в 05:12
Хоккей

Задоров отпраздновал победу российской молодежки. Он донимал шведского капитана «Колорадо»

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отпраздновал этот успех команды.
Спорт-Экспресс 14:26
Политика

Прервавший новогоднее обращение Путина российский депутат объяснился

Депутат городской думы Ижевска Альфред Зиннатуллин, который прервал трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина к гражданам своей речью, объяснился.
Lenta.ru 12:56
Кино

Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
Политика Сегодня 04:26
Армия и оружие

Ополчение Ирака предупредило об опасности пребывания возле баз США

Ополчение Ирака, шиитская организация «Катаиб Хезболла», предупредила силы безопасности страны об опасности пребывания в зоне до 1 км от баз США с вечера воскресенья.
Известия 14:07
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Политика

Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»

По мнению министра, госсекретарь является "высокомерным клоуном, который выдает себя за дипломата".
Газета.Ru 13:57
Авто

Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России

Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
МР7.ру 08:35
Политика

Путин обновил состав наблюдательного совета «Курчатовского института»

Согласно документу, в состав совета сроком на пять лет введены Сергей Королев, руководитель Службы экономической безопасности ФСБ, и Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны РФ.
Российская газета 06:37
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
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