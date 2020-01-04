Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:13, Ашберн
Хоккей
Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею
Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Армия и оружие
СМИ сообщили о взрывах в столице Ирака
В столице Ирака Багдаде прогремели два взрыва. Об этом в субботу, 4 января, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Хоккей
Ковальчук стал игроком «Монреаль Канадиенс»
Политика
Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном»
Зариф отметил, что Помпео говорил, что "люди танцуют в городах Ирака" после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.
Армия и оружие
В США представили, какими будут российские военные самолёты будущего
Журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего.
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Футбол
Зидан похвалил Куртуа и Модрича после разгромной победы над «Хетафе»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своих подопечных в матче с "Хетафе" (3:0).
Хоккей
Шайба Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Баффало»
"Баффало Сейбрз" одержал победу над "Флорида Пантерз" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Армия и оружие
Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале
Армия и оружие
Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе
Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив.
Гаджеты
Показаны настоящие фото Xiaomi Mi 10
В Сети появились первые настоящие изображения новинки.
Энергетика
Россия и Беларусь договорились о поставках нефти
Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь. Белорусские НПЗ снизили загрузку до технологического минимума.
Футбол
«Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в Кубке Англии
Матч 1/32 финала Кубка Англии Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед завершился вничью 0:0.
Авто
Опубликованы фото обновленного интерьера новой Lada 4х4
В социальной сети ВКонтакте появились фотоснимки измененного интерьера обновленной версии отечественного внедорожника Lada 4х4.
Армия и оружие
Дозаправку самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Южного военного округа.
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Политика
Красный флаг мести подняли над иранской мечетью
Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум поднят красный флаг.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Наука
Физики усомнились в существовании «частицы ангела»
Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.
Наука
Определен напиток, снижающий кровяное давление
Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Здоровье
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.