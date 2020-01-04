Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

Комсомольская правда04:18

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59

В «Нафтогазе» раскрыли подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском04:40

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

РИА Новости03:07
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Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Кино

Назван сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Сюжет новой картины о Гарри Поттере может быть основан на истории, которая произойдет 20 лет спустя.
Тюменская линия 02 января в 06:02
Армия и оружие

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.
RT на русском вчера в 20:54
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Спорт

Лампич выиграла спринт на этапе «Тур де Ски» в Италии, Непряева - 6-я

Словенская лыжница Анамария Лампич победила в спринте классическим ходом на этапе "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме, который совмещен с этапом Кубка мира, россиянка Наталья Непряева стала шестой.
РИА Новости 07:02
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru вчера в 12:12
Политика

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru вчера в 12:50
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

С 1 октября 2020 года из экзамена на водительские права будет исключена «площадка».
Lenta.ru 04:50
Футбол

Футболист «Витесса» обвинил Слуцкого в потере игровой практики

Команда хотела, чтобы я играл нападающего, но Слуцкий придерживался своего плана, — приводит слова Беренса Чемпионат.Com.
Вести.Ru 06:59
Армия и оружие

Минобороны России выявило более 70 ракетных пусков в 2019 году

«В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения», — цитирует ведомство Интерфакс.
RT на русском 04:54
Политика

США не изменят стратегию по Ирану после убийства Сулеймани — Госдеп

В Госдепартаменте США рассказали, что стратегия американцев по отношению к Ирану после убийства генерала Касема Сулеймани не потерпит изменений.
NewInform 05:59
Экономика

Поставки нефти из России в Белоруссию прекращены

В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС.
Росбалт вчера в 04:41
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 00:17
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре на Ставрополье

Известия 01:00
Политика

Путин произвел кадровые изменения в Курчатовском институте

Курчатовский институт сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности страны и развитии важнейших стратегических направлений, включая разработку и создание ядерного оружия, атомного подводного и надводного флотов, атомной энергетики.
Интерфакс 06:12
Политика

Парламент востока Ливии отменил военное соглашение Триполи с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент в субботу отказался одобрить заключенное властями в Триполи соглашение с Турцией об оказании военной поддержки, а также проголосовал за его отмену, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:32
Политика

ПЦУ пока не решается перенести Рождество - украинцы еще не готовы

Глава не канонической ПЦУ Епифаний считает преждевременным переход на празднование Рождества по григорианскому календарю 25 декабря, то есть по католическому обряду.
Украина.ру 05:50
Спорт

ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году

Стал известен размер ежегодного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2020 году.
Российская газета 03:53
Происшествия

В Екатеринбурге маленькая девочка стала жертвой педофила

REGNUM 03:08
Политика

Президент Ирана пригрозил Вашингтону многолетними последствиями

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани обернется Вашингтону многолетними последствиями.
Ридус 06:50
Общество

В Амстердаме появился новый налог для туристов

С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
Известия 02:14
Шоу-бизнес

Собчак показала подросшего сына, вставшего на лыжи

Фотографию телеведущая показала в Инстагргам Телеведущая и журналистка Ксения Собчак показала подписчикам в Инстаграм подросшего сына Платона, который встал на лыжи.
SM News вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Бабушка сестер Хачатурян подала в суд на их мать

Бабушка печально известных сестер Хачатурян подала в суд на их мать, затребовав миллион рублей за моральный ущерб, — рассказывает Телеграм-канал Mash.
Рамблер 06:23
Наука

Ничего лучше в голову не пришло

В 1949 году Нобелевскую премию по литературе (с формулировкой «за значительный и художественно уникальный вклад в развитие современного американского романа») получил американский писатель Уильям Фолкнер.
N+1 вчера в 05:59
Технологии

В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

В США обрушился сайт призывной службы

RT на русском 06:03
Происшествия

Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи

RT на русском вчера в 20:33
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