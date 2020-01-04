Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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В «Нафтогазе» рассказали подробности мирового соглашения с «Газпромом»

RT на русском08:22

«Нафтогаз» сообщил о судьбе исков к «Газпрому» после мирового соглашения

РБК05:23

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

РИА Новости03:07

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков против «Газпрома»

Комсомольская правда04:18

Раскрыта судьба исков Украины и России по газу

Lenta.ru03:54

В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

Газета.Ru03:29

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпромому»

Известия04:59
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Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
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Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Lenta.ru 07:17
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

На Европейской территории России 6 января ожидают понижения температуры из-за проходящего холодного атмосферного фронта, но положительная аномалия все равно сохранится.
РИА Новости 08:27
Спорт

Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады-2023

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.
Вести.Ru 04:46
Армия и оружие

В Иране пообещали наказать американцев и рассказали о 35 целях

Ранее 4 января власти Ирана в письме генеральному секретарю и Совбезу ООН указали, что страна имеет право на самооборону после убийства Сулеймани.
Lenta.ru 07:32
Футбол

15-летний футболист побил рекорд Неймара

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Неймару, который в 2008 году принял участие в турнире в возрасте 15 лет и 11 месяцев.
Sport24.ru 04:47
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
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47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 02 января в 05:18
Авто

Топ-12 кроссоверов, которые появятся в России в 2020 году

Kia Seltos Очередному корейскому кроссоверу предрекают в России судьбу бестселлера, хотя изначально было известно, что он встанет на ступеньку выше популярной Creta.
Российская газета 07:23
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости 02 января в 15:54
Происшествия

Пассажиры севшего в Перми из-за неполадок лайнера вылетели в Петербург

Пассажиры самолета авиакомпании Red Wings рейсом Тюмень – Петербург, который совершил посадку в Перми из-за технических неполадок, вылетели по маршруту на резервном судне, сообщили РИА Новости в пресс-службе пермского аэропорта "Большое Савино".
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес

Давид Манукян показал Бузову без макияжа

Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Gazeta.SPb вчера в 23:43
Происшествия

При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей

Вести.Ru вчера в 14:41
Общество

А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
Ведомости 06:56
Спорт

WADA определило размер взноса для России на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
Ведомости 08:09
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Политика

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Энергетика

С начала года транзит российского газа через Украину упал в пять раз

В первый день 2020 года транзит российского газа через территорию Украины упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями за декабрь 2019 года.
Политика Сегодня 01:47
Музыка

Президент Туркменистана выступил диджеем на новогоднем шоу

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов устроил диджей-сет для министров и чиновников на новогоднем корпоративе.
Культуромания 05:38
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ 07:40
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
RT на русском 07:44
Происшествия

Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Lenta.ru 07:07
Армия и оружие

Работу «ядерной кнопки» раскрыл ветеран РВСН

Ветеран подчеркнул, что решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, а затем оно передается главе РВСН и идет дальше по цепочке к подчиненным.
Газета.Ru 08:34
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices вчера в 16:39
Автоспорт

Врач прокомментировал состояние Шумахера

Аччарри прокомментировал слова жены гонщика Коррины Шумахер, которая заявила, что «большие вещи начинаются с маленьких шагов».
Рамблер 08:39
Гаджеты

Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey

Компания Samsung создала очередной инновационный гаджет, линейку игровых мониторов.
OAnews 01:40
Общество

Северяне смогут наблюдать первый в 2020 году звездопад

Сегодня ночью жители Мурманской области смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды — первый звездопад 2020 года.
Невские Новости вчера в 12:42
Кино

Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
Культуромания вчера в 05:36
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
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