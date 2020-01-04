Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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Происшествия
В Мытищах ликвидировали пожар на складе
Здоровье
Связь между курением и раком объяснили в Японии
Рак придаточных пазух носа является самым распространённым онкологическим заболеванием у заядлых курильщиков.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Кино
Названы самые ожидаемые кинопремьеры нового года
Как пишет издание, этот год в кино по праву можно будет назвать годом сильных героинь.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Политика
Командующий КСИР рассказал об ответе Тегерана на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство военачальника Касема Сулеймани «положит конец присутствию США в ближневосточном регионе».
Политика
Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
История об изнасиловании модели Марины Рудницкой была выдумана ради шантажа, рассказал "Вечерней Москве" заслуженный художник Никас Сафронов.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Авто
Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника
Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе
Украинские силовики заявили о подрыве двух военных в Донбассе, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Хоккей
Тренер Швеции: Россия — фаворит МЧМ, было честью сыграть против неё
Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен прокомментировал поражение своей команды в полуфинале чемпионата мира.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Политика
Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов
Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов.
Гаджеты
Скорое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi
Скорое обновление прошивки MIUI уменьшит функциональность смартфонов, выпускаемых компанией Xiaomi.
Шоу-бизнес
Смолов рассекретил отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов рассекретил отношения с 17-летней внучкой бывшего президента страны Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Главный внештатный специалист диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что есть колбасу можно, но нужно делать это в умеренном количестве.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Автоспорт
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году
Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Общество
В Бейруте отрицают причастность Ливана к побегу Гона из Японии
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован прокуратурой Токио.
Общество
В Сети появилось видео последствий ракетного обстрела в Багдаде
На Youtube-канале издания News Today Pk появилось видео из Багдада, где вечером 4 января взорвалось несколько ракет.
Экономика
Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
Хабаровский край в этом году получит на реализацию национальных проектов 9,3 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году, сообщает краевое правительство.
Политика
Политик: Обвиняя Польшу, Путин добивается распада ЕС и НАТО
В долгосрочной перспективе Владимир Путин добивается распада Европейского союза и НАТО.