Экономика
РИА НовостиВ «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.
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Энергетика
Россия назвала условие возобновления поставок нефти в Белоруссию
Какая именно российская компания заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Белоруссию, в «Белнефтехиме» не уточнили.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Хоккей
Швеция — Россия 4:4 (Овертайм)
Молодёжная сборная России пропустила четвёртую шайбу в матче со Швецией в рамках 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.
Политика
Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани
Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы Лавров выразил соболезнования в связи с убийством войсками США генерала КСИР Касема Сулемайни в Багдаде.
Автоспорт
Нейрохирург рассказал об изменениях в облике Шумахера
Нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.
Армия и оружие
Помпео предостерёг Иран от ответных мер после убийства Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео предостерёг Иран от ответных мер против Вашингтона после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Спорт
Большунов: думаю завтра налить Клебо перед стартом
Перед гонкой Большунов всего 1 секунду уступает в общем зачёте лидеру — норвежцу Йоханнесу Клебо.
Здоровье
Диетолог дала рекомендации по питанию после Нового года
Диетолог Лидия Ионова в беседе с URA.RU дала рекомендации по питанию после Нового года.
Общество
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Шоу-бизнес
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Политика
В Ижевске объяснили сбой в эфире местного ТВ после поздравления Путина
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова на своей странице в Facebook написала, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС – Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатулина, который является депутатом городской думы.
Авто
Электрический кроссовер Mazda MX-30 выйдет на рынок летом
Спорт
Путин поручил кабмину помочь Свердловской области с Универсиадой-2023
Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству оказать помощь властям Свердловской области при подготовке Всемирной летней универсиады 2023 года.
Происшествия
Женщина насмерть забила бывшего мужа скалкой в новогоднюю ночь
Жительница Одессы во время празднования Нового года скалкой забила бывшего мужа.
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Энергетика
Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз
В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Культура
Авторы «Союза спасения» рассказали, как зрителям воспринимать фильм
Продюсеры фильма "Союз спасения" Константин Эрнст и Анатолий Максимов в программе "Сегодня вечером" на Первом канале рассказали, как зрителям стоит воспринимать картину.