"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

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