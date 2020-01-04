"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании. Ранее Москва и Киев заключили пятилетний контракт на транзит газа.

В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения

Энергетика В Брянской области резко подорожал бензин На АЗС бренда «Газпром» цена АИ 92 возросла на 20 копеек. Бензин АИ 95 и дизельное топливо подорожали на 10 копеек.

Происшествия Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

Здоровье В прошлом году тюменцы проходили диспансеризацию по новым правилам Согласно новым правилам, взрослые в возрасте от 18 до 39 лет могут проходить обследование раз в три года, а те, кто старше – каждый год.

Авто Opel Corsa — ждать ли в России? Для новой Корсы предлагают три бензиновых мотора – два варианта одного и того же трехцилиндрового двигателя объемом 1,2 литра, а также полуторалитровый дизель.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

Армия и оружие Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.

Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Общество МЧС хочет освободить спасателей от ответственности за гибель людей Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено внести в правительство и Государственную думу законопроект, предполагающий освобождение от ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели людей в условиях оправданного риска.