Политика
Lenta.ruГлава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным
По словам главы украинской компании, во время встречи президент России «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки». Витренко отметил, что Путин «хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит».
Читать в источнике
Оценить527
с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.Московский Комсомолец10:19
Подробнее о событии
Показать все источники
«Я был в шоке»: Исполнительный директор «Нафтогаза» рассказал о переговорах с Путиным
Комсомольская правда11:25
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика
Путин предложил гражданам проголосовать по изменениям в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января, предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию страны.
Гаджеты
Apple оснастит новый iPhone с 5,4-дюймовым дисплеем сканером Face ID
Корпорация Apple оснастит новый iPhone с 5,4-дюймовым дисплеем сканером Face ID и откажется от устаревшего дактилоскопического датчика Touch ID.
Общество
Из правительства Сахалина уволилась министр финансов
Министр финансов Сахалинской области Анна Харченко уволилась из регионального правительства в связи с переходом на работу в правительство Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.
Футбол
«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии
Дома туринцы не оставили шансов «Удинезе». Встреча 1/8 финала Кубка Италии завершилась со счетом 4:0 в пользу «Ювентуса».
Политика
Мутко прокомментировал отставку правительства
Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку.
Политика
Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Общество
Регионы дополняют целевую подготовку врачей соцподдержкой
В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Политика
Палата представителей передала статьи по импичменту Трампа в сенат
Палата представителей конгресса США передала две статьи по импичменту президента страны Дональда Трампа в сенат, сообщает CNN.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Политика
Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Политика
Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в посольство Канады в Киеве почтил память канадских граждан, которые погибли в результате крушения самолёта «Международных украинских авиалиний» в Иране.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Наука
В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов
Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен
Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
Политика
Госдума РФ завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Гаджеты
Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro
Оказывается, причиной неполадок стало очередное обновление, случайно сломавшее фирменные наушники пользователей.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Футбол
УЕФА: доходы клубов РПЛ от продажи билетов составили лишь 7% выручки
Доходы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от продажи билетов в 2018 году увеличились на 13% – до 52 миллионов евро, однако доля данной статьи в общей выручке составляет только 7%, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Кудрин назвал новое послание Путина самым дорогим
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире
В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Кино
Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»
Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
Здоровье