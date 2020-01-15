Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

По словам главы украинской компании, во время встречи президент России «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки». Витренко отметил, что Путин «хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит».
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с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com
, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.
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Происшествия

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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
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Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев

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Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

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Кудрин назвал новое послание Путина самым дорогим

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Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире

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«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

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Действие «Вечных» развернётся после событий фильма «Мстители: Финал»

Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
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