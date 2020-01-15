с чего всё началось

По словам главы украинской компании, во время встречи президент России «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки». Витренко отметил, что Путин «хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит».

Глава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

Политика Путин предложил гражданам проголосовать по изменениям в Конституцию РФ Президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января, предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию страны.

Общество Из правительства Сахалина уволилась министр финансов Министр финансов Сахалинской области Анна Харченко уволилась из регионального правительства в связи с переходом на работу в правительство Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Политика Мутко прокомментировал отставку правительства Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку.

Политика Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".

Общество Регионы дополняют целевую подготовку врачей соцподдержкой В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%.

Происшествия СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Политика Зеленский почтил память погибших в авиакатастрофе в Иране канадцев Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в посольство Канады в Киеве почтил память канадских граждан, которые погибли в результате крушения самолёта «Международных украинских авиалиний» в Иране.

Общество Послание Путина покажут на уличных экранах в столице Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".

Наука В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.

Футбол Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку без жен Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Футбол УЕФА: доходы клубов РПЛ от продажи билетов составили лишь 7% выручки Доходы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от продажи билетов в 2018 году увеличились на 13% – до 52 миллионов евро, однако доля данной статьи в общей выручке составляет только 7%, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.

Общество Кудрин назвал новое послание Путина самым дорогим Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.