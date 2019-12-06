Экономика

REGNUMREGNUMВ Киеве заявили о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

Коболев добавил, что средства поступили в счёт потребленного в 2014—2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. Кроме того, по словам главы «Нафтогаза», сейчас Киев работает над тем, чтобы получить с «Газпрома» еще $3 млрд.
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с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес
» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.
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