Экономика
REGNUMВ Киеве заявили о взыскании с «Газпрома» $2 млрд
Коболев добавил, что средства поступили в счёт потребленного в 2014—2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. Кроме того, по словам главы «Нафтогаза», сейчас Киев работает над тем, чтобы получить с «Газпрома» еще $3 млрд.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБК16:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле огорчилась из-за плохого приема на «Золотом граммофоне»
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина похвастался шоколадным адвент-календарем
Сразу скажу, что Гарри мне шоколад не предлагает, потому что знает, что я его не люблю😊, — подписал ролик Максим Галкин.
Происшествия
Британка устроила смертельную дуэль между мужем и любовником
Британка заставила своего законного супруга насмерть биться с любовником.
Политика
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели санкции против российской организации Evil Corp и ее руководителей Максима Якубца и Игоря Турашева.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Политика
Трамп пригрозил последствиями за недостаточный вклад в бюджет НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса.
Космос
Американский скафандр вновь прохудился в открытом космосе
Армия и оружие
Тихоокеанский флот в 2020 году получит фрегат и два новых корвета
Фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Гремящий» и «Герой России Алдар Цыденжапов» войдут в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2020 году.
Футбол
Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»
Капитан сборной России, форвард «Зенита» дал эксклюзивное интервью «СЭ»: о победе над «Спартаком» (1:0), ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020 Дзюба выиграл бой.
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Политика
Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе
Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Футбол
«Арсенал» на своём поле проиграл «Брайтону»
Экономика
«Роснано» за 20 млрд руб. создаст фонд развития цифровой экономики
В свою очередь, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс указал на то, что фонд планирует оказывать поддержку и проектам малого бизнеса, поэтому ему нужно дополнительные 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10
В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»
Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Общество
В Париже во время протестов задержали 90 человек
Число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек, сообщила префектура полиции.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
На первом месте оказалась сфера IT с темпами роста в 6,5%. Отраслью с самыми быстрорастущими зарплатами оказалась сфера IT, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний HeadHunter «Банк заработных плат».
Футбол
ЦСКА сделал предложение по форварду сборной Словакии
Мартин Петраш, представитель агентства, которое ведёт дела форварда «Жилины» и сборной Словакии Роберта Боженика, сообщил, что московский ЦСКА сделал предложение по его клиенту.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Шоу-бизнес
Павел Прилучный: «Любовь делает человека слабым»
В интервью для «7 дней» Прилучный признался, что является очень амбициозным человеком.
Армия и оружие
Тегеран продолжит развивать ракетную программу — постпред Ирана в ООН
«Иран полон решимости продолжать свою деятельность, связанную с баллистическими ракетами и космическими ракетами-носителями», — заявил постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.