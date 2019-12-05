с чего всё началось

Коболев добавил, что средства поступили в счёт потребленного в 2014—2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа. Кроме того, по словам главы «Нафтогаза» сейчас Киев работает над тем, чтобы получить с «Газпрома» еще $3 млрд.

В Киеве заявили о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

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