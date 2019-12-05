с чего всё началось

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net. Он отметил, что это 45% всей компенсации, присужденной украинской стороне в арбитраже в феврале 2018 года.

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

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