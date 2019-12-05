Экономика
ИзвестияВ «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net. Он отметил, что это 45% всей компенсации, присужденной украинской стороне в арбитраже в феврале 2018 года.
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с чего всё началось
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Лига.Бизнес» заявил, что реально с «Газпрома» удалось взыскать $2,1 млрд зачтенных в счет потребленного в 2014-2015 годах, но не полностью оплаченного Украиной газа, то есть 45% компенсации, присужденной Киеву в арбитраже в феврале 2018 года.РБК16:25
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