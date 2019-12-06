с чего всё началось

Украине удалось взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net. Он отметил, что это 45% всей компенсации, присужденной украинской стороне в арбитраже в феврале 2018 года.

В «Нафтогазе» рассказали о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Футбол Вратарь сборной Германии рассказал о поездке в «райскую» Анапу 27-летний вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Германии Бернд Лено в беседе с "Чемпионатом" вспомнил о поездке в Россию, о которой у него остались крайне позитивные впечатления.

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Хоккей Жюльен: Задоров заслужил дисквалификацию, силовой приём был грязным Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен выразил мнение, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заслужил дисквалификацию за силовой приём против нападающего Еспери Котканиеми.

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Финансы Доллар не должен сильно пострадать от данных по занятости Медвежье давление на доллар США не должно быть сильным, если пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в 13:30 по Гринвичу, будет соответствует ожиданиям, говорит MUFG.

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