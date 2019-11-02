с чего всё началось

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.

В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

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Армия и оружие Украина хочет «убрать преграды» для НАТО в Черном море Украинский дипломат считает, что из-за ограничений сроков нахождения в Черном море военных кораблей нечерноморских государств совокупной мощности флотов стран — членов НАТО не хватает для противостояния России.

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Политика Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.

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Политика Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

Армия и оружие Индия отправит МиГ-27 в «последний путь» В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.

Общество Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

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Культура Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.

Происшествия Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.

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Происшествия Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили ребенка Городской суд Нарьян-Мара отправил в СИЗО на два месяца охранника детского сада, в котором произошло убийство ребенка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Ненецкому автономному округу.

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Шоу-бизнес Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.

Политика Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.

Экономика В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Авто В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.

Происшествия Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода Жители села Меусиша в Дагестане вышли на массовую акцию протеста против строительства водопровода. Об этом сообщает «Кавказский узел».