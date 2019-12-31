Энергетика
Газета.RuВ «Нафтогазе» рассказали об ожидаемом объеме транзита российского газа
Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году через ГТС Украины будет осуществлен транзит 75 млрд кубометров российского газа. Об этом сообщает РИА "Новости". Вместе с тем он ожидает, что "Северный поток - 2" не будет введен в эксплуатацию в 2020 году.
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