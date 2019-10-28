Энергетика

ТАССТАССВ «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

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Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что работает над подготовкой нового иска против "Газпрома".
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В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

ТАСС15:51

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Московский Комсомолец16:15

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