Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что работает над подготовкой нового иска против "Газпрома".

В «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»

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