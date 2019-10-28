Энергетика
ТАССВ «Нафтогазе» заявили, что работают над новым иском против «Газпрома»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что работает над подготовкой нового иска против "Газпрома".
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Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
«Роснефть» назвала обвинения США по Венесуэле незаконными
"Роснефть" назвала "незаконными" обвинения спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, а также заявила, что США демонстрируют лицемерие, избирательно разрешая нефтегазовым компаниям работать с Венесуэлой.
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
Космос
В Солнечной системе нашли новую карликовую планету
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»
"Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Политика
Начальники генштабов России и США провели телефонные переговоры
Начальник штаба ВС России генерал Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели 25 октября телефонный разговор.
Общество
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
Шоу-бизнес
Лолита потребовала признать свой брак фиктивным
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото
Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
Экономика
После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль
Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Происшествия
Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Жительница Петербурга Кира Шиловская была госпитализирована из отеля в турецкой Анталье в тяжелом состоянии.
Экономика
РБК: Минэкономики предложило расширить количество экспортеров СПГ
Заместитель экономического развития Вадим Живулин предложил увеличить число экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с помощью Арктики, внеся изменения в закон «Об экспорте газа».
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Экономика
Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»
Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO "Яндекса" в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г. "Яндекс.Такси" – совместное предприятие "Яндекса" и Uber.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
Политика
Джонсон согласился перенести Brexit на три месяца
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял предложение Евросоюза о переносе Brexit до 31 января 2020 года.
Наука
Фронтир нейронаук: почему аутизм «прячется» на МРТ
Новое неопубликованное исследование, выполненное радиологом Йе Хэ из Университета Индианы и представленное на Neuroscience 2019, говорит, что проблема в нейровизуализации аутизма может «прятаться» в разном оборудовании или в различии участников.
Культура
Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино
Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Здоровье
Врачи рассказали об опасности ночных перекусов
Ночные перекусы могут привести к развитию кариеса, поскольку частички пищи хорошо приклеиваются к зубам, — передаёт 360tv слова главврача Домодедовской стоматологической поликлиники Михаила Каюгина.
Происшествия