Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
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В «Нафтогазе» отказались праздновать победу из-за наличия у РФ «козырей»

Газета.Ru13:19

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

РБК12:46

Глава «Нафтогаза» признал наличие у «Газпрома» «козырей» в споре с Украиной

ТАСС11:39

В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

РЕН ТВ11:57

«Нафтогаз» заявил о козырях «Газпрома» на переговорах по газу

Rambler News Service11:12

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

RT на русском10:50

«Нафтогаз» заявил, что у «Газпрома» остались «козыри» на переговорах

РИА Новости10:41
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