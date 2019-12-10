Политика

РЕН ТВРЕН ТВВ «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
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