Политика
РЕН ТВВ «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Авто
Китайские автомобили возглавили рейтинг быстро ржавеющих машин
Автомобили китайских производителей возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Политика
Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Париже на полях саммита в нормандском формате с российским лидером Владимиром Путиным.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Политика
Россия выдает визы американцам без задержек, заявил Лавров
РФ, в отличие от США, выдает визы для американцев без задержек. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
Опубликованы топ-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год
Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, какие новогодние подарки могут стать самым худшими в жизни близких и коллег.
Наука
Бактериальный токсин превратили в точный молекулярный сенсор
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Здоровье
Малышева перечислила опасные при пищевых отравлениях советы
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» привела распространенные в сети советы по лечению пищевых отравлений, которые в лучшем случае являются неэффективными.
Общество
Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области
В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
Гаджеты
Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android
Как передает Lenta.ru, первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года компанией Huawei.
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Политика
Оборонный бюджет США на 2020 год предполагает выделение помощи Украине
Оборонный бюджет США на 2020 год предполагает выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине, следует из согласованного палатами проекта.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП на платной трассе М-11 под Петербургом
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП на платной трассе М-11 в Тосненском районе.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Здоровье
Медики Эстонии настаивают на вакцинации от кори рабочих с Украины
По данным медиков, на самой Украине ситуация с вакцинацией от кори прискорбна, и счет зараженных идет на десятки тысяч человек.
Космос
Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона
Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
Политика
Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»
Государственное бюро расследований Украины возбудило против бывшего президента Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене при подписании Минских соглашений.
Общество
Глава Холмского района подал в отставку
По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Происшествия
На Урале раскрыли убийство двух девушек на горе Уктус в 2018 году
Двух девушек с огнестрельными ранениями обнаружили на учебном склоне горнолыжного комплекса 26 августа 2018 года.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.