с чего всё началось

Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.

В «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»

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