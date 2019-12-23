Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»

Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.
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с чего всё началось
«К сожалению, не удалось этого достичь, потому что эта европейская компания пока отказалась»,— заявил господин Витренко в эфире программы «Нині вже» на «Громадьске
».
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