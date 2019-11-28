с чего всё началось

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

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