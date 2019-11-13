Экономика
ИзвестияВ «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину. Об этом 13 ноября сообщило агентство «Укринформ».
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«Нафтогаз» не получал от «Газпрома» предложения по контракту на поставку газа
Rambler News Service08:33
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