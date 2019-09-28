Энергетика
Актуальные НовостиВ «Нафтогазе» заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Украинские эксперты пока не могут дать «рецепт» выхода из сложившейся ситуации, но считают, что непогашенные долги действительно являются угрозой срыва отопительного сезона во многих населённых пунктах страны. При этом некоторые выражают «размытое» мнение о комплексном подходе к решению проблемы.
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В «Нафтогазе» заявили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Евразия Daily27 сентября в 00:48
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
РИА Новости28 сентября в 02:29
«Нафтогаз» заявил о вероятном срыве отопительного сезона на Украине
Российский Диалог28 сентября в 07:38
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
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По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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ГИБДД разрешит будущим водителям оспаривать результаты экзаменов
Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав.
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В России вырос средний срок ипотеки
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ИА СИА-Пресс 28 сентября в 06:27
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
«Юнипро» и «РУСАЛ» договорились об урегулировании судебных споров
"Юнипро" и "РУСАЛ" договорились об урегулировании судебных споров, которые предприятия группы "РУСАЛ" инициировали против "Юнипро" в связи с аварией на принадлежащей последней Березовской ГРЭС в Красноярском крае.
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Армия и оружие
Американских наемников на Донбассе обвинили в двойном убийстве в США
Двух бывших американских солдат, которых когда-то называли "героями" за участие в качестве наемников в боевых действиях на стороне украинских неонацистских военизированных формирований на Донбассе, обвинили в двойном убийстве и грабеже в США.
Российская газета 01:40
Политика
В МИД пообещали ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии
Россия ответит симметрично на отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании.
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Газета.Ru 04:25
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Первокурсник умер после урока физкультуры в Уфе
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Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
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Mitsubishi решила не оставаться в стороне от премьеры новой части боевика, которую когда-то советские мастера синхронного перевода "обозвали" как "киборг-убийца": в России стартуют продажи специальной версии Pajero Sport, посвящённой выходу шестой части франшизы "Терминатор: Тёмные судьбы".
Российская газета 04:34
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В Москве двое с автоматом устроили погром в ресторане
На северо-западе Москвы дебоширы с автоматом ворвались в ресторан, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 05:19
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Собчак станет ведущей «Пусть говорят»
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