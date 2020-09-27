Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле города Варденис
Минобороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Варденис, расположенному в 168 километрах от Еревана. Об этом сообщил представитель военного ведомства страны Арцрун Ованнисян на пресс-конференции.В источнике
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