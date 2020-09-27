Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Life.ru
Life.ru

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле города Варденис

Минобороны Армении заявило, что вооружённые силы Азербайджана нанесли ракетный удар по городу Варденис, расположенному в 168 километрах от Еревана. Об этом сообщил представитель военного ведомства страны Арцрун Ованнисян на пресс-конференции.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«Азербайджанская авантюра захлебнулась»: Давид Бабаян рассказал о последствиях столкновения в Карабахе

Комсомольская правдавчера в 11:07
Эхо Москвы

На границе Армении и Азербайджана снова идут бои

Эхо Москвывчера в 13:02
URA.Ru

Главные новости о боях в Нагорном Карабахе. Стороны ввели военное положение, Пашинян позвонил Путину

URA.Ruвчера в 12:00
BFM.ru

Как столкновение между Арменией и Азербайджаном из-за Карабаха воспринимают в двух странах?

BFM.ru18:06
Московский Комсомолец

Почему конфликт в Карабахе вспыхнул сейчас: «Война помогает подстегнуть экономику»

Московский Комсомолецвчера в 11:19
RT на русском

Между Арменией и Азербайджаном возобновились столкновения

RT на русскомвчера в 01:14
Газета.Ru

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нападении в Карабахе

Газета.Ruвчера в 00:43
Голос Правды

Продолжаем следить за армяно-азербайджанским

Голос Правдывчера в 12:31

В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАНвчера в 00:16
1

ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"вчера в 06:46
4

Фильмы студии Marvel. В каком порядке их нужно смотреть. Часть 1

Если по какому-то недоразумению вы незнакомы с фильмами вселенной Marvel, но готовы исправить эту досадную оплошность, советуем вам начать с приключенческого фильма Джо Джонстона "Первый мститель".
KinoNews.ru25 сентября в 11:25
4

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известиявчера в 20:40
77

Холдинг «Красный восток» продал часть ферм

Холдинг "Красный восток" продал часть ферм Третий российский производитель молока — казанский агрохолдинг "Красный восток", основанный погибшим экс-депутатом Госдумы от "Единой России" Айратом Хайруллиным, начал избавляться от активов.
Коммерсантъ17:55