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Регион online
Регион online

В Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военнослужащих

Арцрун Ованнисян, который является представителем Министерства обороны республики Армения сообщил о том, что сегодня, 27 сентября, в ходе военных действий в непризнанной республике Нагорном Карабахе погибли 16 военнослужащих Армении.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе

ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Шестнадцать армянских военных погибли, еще 100 ранены в ходе боев на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.
РИА Новости10:31
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Вестник Кавказа

Reuters: напряженность в Нагорном Карабахе снова перерастает в насилие

Вестник Кавказа14:07
Первый Севастопольский

Более 30 мирных граждан ранены в Нагорном Карабахе

Первый Севастопольский11:29
Регион online

В Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военнослужащих

Регион online11:27
Вечерняя Москва

Шестнадцать армянских военных погибли при столкновениях в Нагорном Карабахе

Вечерняя Москва11:42
Сиб.фм

Подробности боёв в Нагорном Карабахе: 10 погибших и угроза большой войны

Сиб.фм07:48
ИА Красная Весна

В Нагорном Карабахе сообщили число погибших в боях военных

ИА Красная Весна06:30

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция в белорусском Гродно в воскресенье применяла в отношении протестующих, которые вели себя агрессивно, спецсредства, в том числе слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
РИА Новости15:08
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Минобороны Армении опровергает, что Баку занял стратегическую высоту

Азербайджанские военные сообщали и о других своих успехах в ходе сегодняшних боев, в частности об отбитых шести селах, занятых высотах, однако в Минобороны Карабаха эти сообщения называют «абсолютной дезинформацией».
Евразия Daily14:01

Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Вашингтон, 27 сентября 2020, 16:28 — REGNUM Тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноимённой игры, опубликовал стриминговый сервис Netflix 26 сентября в соцсети Twitter.
REGNUM09:28
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Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Фанаты раскритиковали артистку за то, что позволяет себе выходить на сцену в откровенных костюмах Поклонники певицы Полины Гагариной внимательно следят за личной жизнью артистки после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым и высказывают свое недовольство, если считают, что знаменитость делает что-то не так.
NewInform07:07
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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