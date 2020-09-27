В Нагорном Карабахе погибли 16 армянских военнослужащих
Арцрун Ованнисян, который является представителем Министерства обороны республики Армения сообщил о том, что сегодня, 27 сентября, в ходе военных действий в непризнанной республике Нагорном Карабахе погибли 16 военнослужащих Армении.В источнике
С чего всё началось
Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе
ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Шестнадцать армянских военных погибли, еще 100 ранены в ходе боев на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.
РИА Новости10:31
Подробнее о событии