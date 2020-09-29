По данным Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, 28 сентября в Карабахе погибли 53 военных. Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

С чего всё началось Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке написала , что Армения успешно отражает атаки противника и наносит ему значительные потери. Дождь 02:24