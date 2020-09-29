В Нагорном Карабахе продолжаются бои между Азербайджаном и Арменией
По данным Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, 28 сентября в Карабахе погибли 53 военных. Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.В источнике
С чего всё началось
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке написала
, что Армения успешно отражает атаки противника и наносит ему значительные потери.
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