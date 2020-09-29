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Новые Известия
Новые Известия

В Нагорном Карабахе продолжаются бои между Азербайджаном и Арменией

По данным Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, 28 сентября в Карабахе погибли 53 военных. Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.В источнике
С чего всё началось
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке написала
, что Армения успешно отражает атаки противника и наносит ему значительные потери.
Дождь02:24
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Азербайджан заявил об ожесточенных боях в Карабахе

Взгляд.ру01:15
Известия

В минобороны Азербайджана заявили об ожесточенных боях в Карабахе

Известия00:46
РИА Новости

В Баку заявили об ожесточенных боях в Карабахе

РИА Новости01:08
ТАСС

В Баку сообщили о продолжавшихся ночью напряженных боях в зоне карабахского конфликта

ТАСС01:14
Московский Комсомолец

Минобороны Азербайджана сообщило об ожесточённых боях в Карабахе

Московский Комсомолец01:41
Коммерсантъ

Азербайджан и Армения сообщили о продолжении боевых действий в Карабахе

Коммерсантъ00:37
РЕН ТВ

Баку: Силы Армении ведут артобстрел по району Азербайджана

РЕН ТВ00:36

Азербайджан пригрозил уничтожением комплексов С-300 ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Нагорного Карабаха, заявил начальник пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.
Азербайджан пригрозил уничтожением комплексов С-300 ВС Армении
Взгляд.ру08:16
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера
РИА Новости06:40
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В России увеличат пособия для детей от трех до семи лет

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».
Известия00:35
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Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей

"Утверждение федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит определить существующие и планируемые мощности объектов по утилизации, согласованные со всеми субъектами России", - заявили в ведомстве.
Российская газета05:04
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русском05:25
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НПО «Центротех» поставило оборудование производителю телекоммуникационных систем

Как сообщили вол вторник в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат), ГТПС производства НПО "Центротех" применяются в системах охлаждения и теплоотведения радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) для обеспечения оптимальных условий тепловых режимов работы.
ТАСС08:09

В Дагестане задержали пособника сбежавших из колонии заключенных

Напомним, ночью 22 сентября шестеро заключенных исправительной колонии, расположенной в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы, сбежали через сделанный ими подкоп на территории производственного цеха.
REGNUM03:54
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