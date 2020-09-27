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REGNUM
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В Нагорном Карабахе сбили азербайджанские вертолеты и БПЛА

Степанакерт, 27 сентября 2020, 08:12 — REGNUM Армянские силы в Нагорном Карабахе сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВВС Азербайджана. Об этом сегодня, 27 сентября, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.В источнике
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RT на русском

Между Арменией и Азербайджаном возобновились столкновения

RT на русском01:14
Sputnik Армения

Азербайджан подтвердил потерю вертолета в Карабахе

Sputnik Армения02:33
Кавказский узел

Азербайджан объявил о наступательной операции

Кавказский узел02:45
ТАСС

В Баку заявили о продолжающемся обстреле ВС Армении населенных пунктов в Карабахе

ТАСС01:41
РИА Новости

В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе

РИА Новости02:58
Интерфакс

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 сентября

Интерфакс01:51
ИА Красная Весна

Минобороны Армении заявило об уничтожении азербайджанского БПЛА

ИА Красная Весна02:22

На площадке кабмина могут обсудить доплаты врачам за коронавирус

На площадке кабмина могут обсудить совершенствование системы выплат медикам и подходы к работе врачей в условиях коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском правительстве.
На площадке кабмина могут обсудить доплаты врачам за коронавирус
Газета.Ruвчера в 12:13
6

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс18:26
41

Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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Главный онколог Алтая порекомендовал варить яйца вкрутую

Главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов во время пандемии коронавируса посоветовал жителям региона, по возможности, избегать мест массового скопления людей, почаще мыть руки, а мясо и яйца готовить до полной готовности.
Что происходит02:31
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