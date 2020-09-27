Степанакерт, 27 сентября 2020, 08:12 — REGNUM Армянские силы в Нагорном Карабахе сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВВС Азербайджана. Об этом сегодня, 27 сентября, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.