В Нагорном Карабахе снова начались боестолкновения
Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития. Перед этим в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщают, что военные Армении произвели обстрел азербайджанских позиций и населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.В источнике
Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости.
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