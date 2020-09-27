Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Военное обозрение
Военное обозрение

В Нагорном Карабахе снова начались боестолкновения

Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития. Перед этим в пресс-службе министерства обороны Азербайджана сообщают, что военные Армении произвели обстрел азербайджанских позиций и населённых пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости.
Подробнее о событии
Известия

Премьер Армении заявил о начале атаки Азербайджана в направлении Карабаха

Известия00:50
РИА Новости

Премьер Армении заявил о «наступлении противника» в Карабахе

РИА Новости01:13
URA.Ru

В Карабахе начались военные действия. Срочное заявление премьера Армении

URA.Ru00:59
РБК

Премьер Армении обвинил Азербайджан в нападении на Карабах

РБК02:09
Lenta.ru

Армения заявила о наступлении военных Азербайджана в направлении Карабаха

Lenta.ru00:48
Газета.Ru

Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в нападении в Карабахе

Газета.Ru00:43
Евразия Daily

В Карабахе началась эскалация конфликта: события ночи 27 сентября

Евразия Daily01:03

Азербайджан заявил о гибели пяти человек из-за обстрела Арменией

«Выражаем глубокое сожаление по поводу того, что Гурбанов Эльбрус Иса оглу, житель села Гашалты Нафталанского района, и четыре члена его семьи были убиты в результате артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами мирного населения Азербайджана», — уточняется в сообщении.
РБК11:56

Стандартный тест может предсказать риск смерти от коронавируса

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital) установили, что определить, какие зараженные коронавирусом пациенты имеют самые высокие риски течения COVID-19 и летального исхода, можно благодаря обычному клиническому анализу крови.
Live24вчера в 08:48
32

Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Фанаты раскритиковали артистку за то, что позволяет себе выходить на сцену в откровенных костюмах Поклонники певицы Полины Гагариной внимательно следят за личной жизнью артистки после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым и высказывают свое недовольство, если считают, что знаменитость делает что-то не так.
NewInform07:07
3

Предложено решение для создания квантовой памяти в полупроводниках

Запутанность электрона (пурпурная сфера) с ядром атома вещества в представлении художника (Иллюстрация Peter Allen) Группа учёных из Чикагского университета разработала теорию и поставила эксперимент, в ходе которого удалось создать контролируемый субатомный элемент квантовой памяти.
3DNewsвчера в 05:57

В эскалации конфликта в Нагорном Карабахе нашли турецкий след

Руслан Пухов, директор Центра стратегий и технологий - Вряд ли можно назвать совпадением, что эскалация конфликта началась рано утром в воскресенье, на следующий день после того, как закончились российские учения "Кавказ 2020", где также принимала участие Армения.
Московский Комсомолец08:38

Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Как говорят специалисты «СберАвтопарка» и Russian Automotive Market Research, которые провели собственное исследование, средняя потеря в цене 29,3% это уже основная статья расходов, если говорить о стоимости владения транспортных средством.
Tvoe-avto.com08:11
46