Армия и оружие
RuNews24.ruВ Нагорном Карабахе заявили о сбитом беспилотнике Азербайджана
Летательный аппарат Orbiter-3 осуществлял разведывательный полет, сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха. И добавили, что полностью контролируют ситуацию и охраняют воздушные и сухопутные границы. Напомним, конфликт на границе Азербайджана и Армении обострился на прошлой неделе.
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Политика
Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне.
Вести.Ru 06:53
Общество
Варвара Караулова вышла замуж за своего адвоката
Московский Комсомолец 07:38
Футбол
«Спартак» решил потратить на трансферы не менее 40 млн евро
Сообщается, что владелец «Спартака» Леонид Федун выделит от 40 до 50 миллионов евро на трансферы в межсезонье.
ProstoProSport 07:46
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Два человека погибли в аварии с военной колонной в Ярославской области
Два человека погибли – водители «Нивы» и Hino, пострадавших нет, сообщают «Интерфакс» и ТАСС.
Полит.ру вчера в 09:53
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Evo-rus.com вчера в 01:08
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Футбол
Глава судейского комитета РФС обратился к фанатам «Спартака»
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к фанатам московского "Спартака" перед полуфинальным матчем Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита".
Газета.Ru вчера в 18:05
Армия и оружие
США одобрили поставку Украине боевых патрульных катеров
Власти США одобрили поставку Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров
Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента.
ГТРК Калуга 15 июля в 14:33
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Футбол
«Лидс» завоевал право играть в АПЛ спустя 16 лет
Несмотря на неудачный старт чемпионата "Лидс" в конечном счете сумел пробиться в финал Кубка европейских чемпионов (аналог сегодняшней Лиги чемпионов), но там уступил мюнхенской "Баварии" со счетом 0:2. После этого "павлины" впали в кризис: аж до 1992 года, когда "Лидс" стал лучшей командой Англии, команда не выигрывала ничего серьезного.
Газета.Ru 08:12
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Армия и оружие
Пашинян предложил создать мониторинг ОБСЕ на границе с Азербайджаном
Международную систему мониторинга для контроля за режимом прекращения огня с Азербайджаном предложил создать премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 июля на совещания в министерстве обороны республики.
ИА Красная Весна 07:39
Баскетбол
«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
RT на русском 07:19
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
Технологии
Из-за сбоя в Cloudflare стали недоступны сотни интернет-ресурсов
Cloudflare — это американская компания, которая предоставляет DNS-серверы и доступ к многочисленным ресурсам, а также CDN и защиту от DDoS-атак.
ИА Красная Весна 01:35
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 16 июля в 02:15
Армия и оружие
Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес
Мама Карпович отрицает информацию о романе актрисы с Прилучным
Лариса Карпович, мама актрисы театра и кино Мирославы Карпович, заявила, что не планирует знакомиться с бойфрендом дочери, артистом Павлом Прилучным, до тех пор, пока он не станет ее официальным мужем.
NewInform вчера в 13:00
Автоспорт
Льюис Хэмилтон доминирует в первой тренировке Гран При Венгрии
Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Венгрии, а Mercedes «привезла» полсекунды всем остальным.
Autosport.com.ru вчера в 06:37