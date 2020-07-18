Армия и оружие
RuNews24.ruВ Нагорном Карабахе заявили о сбитом беспилотнике Азербайджана
Летательный аппарат Orbiter-3 осуществлял разведывательный полет, сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха. И добавили, что полностью контролируют ситуацию и охраняют воздушные и сухопутные границы. Напомним, конфликт на границе Азербайджана и Армении обострился на прошлой неделе.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Общество
В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала
РИА Новости 04:05
Футбол
Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»
Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном.
Sport.rbc.ru вчера в 16:53
Происшествия
В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками
Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
Фигурное катание
В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская
Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
Футбол
Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля, которое пройдет в формате видеоконференции, подведет итоги сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 06:57
Общество
NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах
Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
Политика
Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе
Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе.
ТАСС 06:02
Шоу-бизнес
44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь
Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
Наука
Русского осетра скрестили с американским веслоносом
N+1 16 июля в 07:53
Общество
Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса
Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия
Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку
Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
Экономика
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Общество
Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму
Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
Происшествия
Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века
Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
Наука
В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса
Atas.info вчера в 02:25
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Футбол
«Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера
Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, в "Барселоне" обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы».
Soccer.ru 06:15
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru вчера в 08:26
Единоборства
Результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 172
На арене Flash Forum в Абу-Даби состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 172, главным событием которого станет бой за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе между Дейвесоном Фигередо и Джозефом Бенавидезом.
FightTime.ru вчера в 11:58
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с нападающим Гранлундом
«Салават Юлаев» подписал контракт с финским форвардом Маркусом Гранлундом, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на два года.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:00
Футбол
«Монако» уволил главного тренера
Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
Армения экстренно перебрасывает ПВО на АЭС из-за ударов Азербайджана
Avia.pro 16 июля в 18:35
Армия и оружие
AR-проект о ледоколе претендует на победу в премии «Два полюса»
Национальная премия «Два полюса» посвящена памяти Николая Корнилова, легендарного исследователя-полярника, отдавшего всю свою жизнь изучению Арктики и Антарктики, руководителю дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный полюс — 10».
ИА Север-пресс вчера в 02:10
Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57