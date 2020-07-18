Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Нагорном Карабахе заявили о сбитом беспилотнике Азербайджана

Летательный аппарат Orbiter-3 осуществлял разведывательный полет, сообщили в Минобороны Нагорного Карабаха. И добавили, что полностью контролируют ситуацию и охраняют воздушные и сухопутные границы. Напомним, конфликт на границе Азербайджана и Армении обострился на прошлой неделе.
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В Минобороны Армении рассказали, чем сбили азербайджанский дрон в Карабахе

ИА Красная Весна06:33

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

РИА Новости02:22

В Нагорном Карабахе заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

Lenta.ru02:42

Минобороны Карабаха заявило о сбитом беспилотнике Азербайджана

Газета.Ru02:36

В Степанакерте заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике

Интерфакс02:35

СМИ узнали о сбитом в Нагорном Карабахе азербайджанском беспилотнике

Росбалт03:29

В Нагарном Карабахе сообщили о сбитом БПЛА ВС Азербайджана

REGNUM03:10
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Общество

В Хабаровске завершился несанкционированный митинг в поддержку Фургала

РИА Новости 04:05
2,3K
Футбол

Комитет по этике РФС предложил отстранить Дзюбу от игры со «Спартаком»

Комментируя видеозапись, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул на то, что петербургский клуб в полуфинале Кубка России сделает со «Спартаком» то же самое, что Дзюба сделал на ролике с Азмуном.
Sport.rbc.ru вчера в 16:53
4
Происшествия

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости 01:53
5
Фигурное катание

В Москве погибла фигуристка Екатерина Александровская

Фигуристка родилась 1 января 2000 года в Москве. До 2011-го выступала как одиночница, а с 2012-го перешла в парное катание.
РИА Новости 04:19
90
Футбол

Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля, которое пройдет в формате видеоконференции, подведет итоги сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт 06:57
Общество

NYT раскрыла данные о взломавших Обаму и Маска в Twitter хакерах

Газета The New York Times связалась с хакерами, которые предположительно взломали Twitter-аккаунты многих знаменитостей, включая основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса.
РБК 06:55
3
Политика

Саммит ЕС возобновился с консультаций в узком составе

Саммит ЕС по новому семилетнему плану бюджета сообщества на 2021-2027 годы объемом в €1,074 трлн и фонду восстановления экономики Евросоюза в €750 млрд возобновился в субботу с консультаций в узком составе.
ТАСС 06:02
19
Шоу-бизнес

44-летняя Елена Захарова «потеряла» грудь

Примечательно, что все происходящее снимают на камеру, даже тот момент, когда знаменитость «потеряла» грудь.
Bimru.ru вчера в 06:47
4
Наука

Русского осетра скрестили с американским веслоносом

N+1 16 июля в 07:53
Общество

Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса

Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru вчера в 14:34
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Происшествия

Топливо с судна, затопленного в Красногорске, попало в Москву-реку

Двадцатиметровое судно затопило в подмосковном Красногорске, произошла утечка дизельного топлива в Москву-реку, сообщает МЧС по области.
РИА Новости 06:11
7
Экономика

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15 июля в 10:27
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Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
7
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,3K
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Общество

Белорусская команда КВН отказалась выступать в Крыму

Команда КВН из Белоруссии «Дети Тьюринга» записала видеообращение, в котором объявила, что отказывается выступать в российской Высшей лиге 2020 года.
Московский Комсомолец 02:48
26
Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Пожар начался в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант, сообщает Le Monde.
Lenta.ru 04:14
539
Наука

В НГУ разработали новое лечение последствий коронавируса

Atas.info вчера в 02:25
5
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве

Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
47
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
7,1K
Футбол

«Барселоне» предлагают Лорана Блана в качестве нового главного тренера

Представители экс-главного тренера ПСЖ и сборной Франции Лорана Блана предлагают его кандидатуру «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, в "Барселоне" обсуждают, кто мог бы заменить Кике Сетьена на посту наставника «Барсы».
Soccer.ru 06:15
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Единоборства

Результаты взвешивания к турниру UFC Fight Night 172

На арене Flash Forum в Абу-Даби состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC Fight Night 172, главным событием которого станет бой за вакантный титул UFC в наилегчайшем весе между Дейвесоном Фигередо и Джозефом Бенавидезом.
FightTime.ru вчера в 11:58
Хоккей

«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с нападающим Гранлундом

«Салават Юлаев» подписал контракт с финским форвардом Маркусом Гранлундом, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на два года.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:00
Футбол

«Монако» уволил главного тренера

Футбольный клуб "Монако" отправил в отставку главного тренера Роберта Морено, сообщает L'Equipe.
Газета.Ru 06:38
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Армия и оружие

Армения экстренно перебрасывает ПВО на АЭС из-за ударов Азербайджана

Avia.pro 16 июля в 18:35
3,2K
Армия и оружие

AR-проект о ледоколе претендует на победу в премии «Два полюса»

Национальная премия «Два полюса» посвящена памяти Николая Корнилова, легендарного исследователя-полярника, отдавшего всю свою жизнь изучению Арктики и Антарктики, руководителю дрейфующей научно-исследовательской станции «Северный полюс — 10».
ИА Север-пресс вчера в 02:10
Общество

Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований

RT на русском 06:37
Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM вчера в 14:57
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