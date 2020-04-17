Коронавирус
Вести.RuКоронавирус обнаружен у 31 курсанта-нахимовца
Тестирование курсантов Нахимовского училища, которые учатся в Москве, выявило 31 случай заражения коронавирусом COVID-19. Всего проверили 155 молодых людей, пишет агентство ТАСС. Предполагается, что заразить курсантов мог один из преподавателей.
Читать в источнике
Оценить184
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Политика
В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки МСП
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
ТАСС 05:52
Политика
Трамп сообщил, что США постепенно отменят санитарные ограничения
Президент отметил, что главы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa вчера в 05:50
Здоровье
Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
Режим самоизоляции в Башкирии могут продлить до лета
Радий Хабиров сегодня сообщил, что отмену карантинных мероприятий в Башкирии стоит ждать не раньше конца мая.
UfaTime.ru вчера в 08:10
Здоровье
На Кубани подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 17 апреля 2020, 12:00 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили ИА REGNUM 17 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 06:08
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля
Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.
ТАСС 03:14
Общество
Власти Японии решили раздать деньги всем жителям страны из-за эпидемии
Власти Японии решили с мая начать прямые выплаты всем жителям страны в качестве меры поддержки во время кризиса.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала себя на фото в 14 лет
Перед камерой 14-летняя Ирина предстала в короткой желтой майке и розовых брюках. Выбранный наряд подчеркнул идеальную фигуру.
Privet-Rostov.ru 05:24
Армия и оружие
Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом журналистам "ТАССа" рассказал собственный источник.
Piter.tv 03:24
Здоровье
В медучреждениях Ростовской области недосчитались инфекционных коек
В настоящее время в помещении, где планировалось разместить дополнительные инфекционные койки, еще не был завершен ремонт, не произведен монтаж кислородного оборудования, отсутствуют шлюзы на вход и выход для обеспечения противовирусной безопасности.
Rostov gazeta вчера в 15:27
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Из-за карантина, который вынуждены соблюдать многие звезды российского шоу-бизнеса, празднование дня рождения проходит в домашней обстановке и в окружении семьи.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Общество
МЧС рекомендовало не носить маски на улице
МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
Кино
Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel
RuNews24.ru вчера в 06:28
Экономика
Банк России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки
На очередном заседании Банка России, которое состоится 24 апреля, будет рассмотрен вопрос снижения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ 05:18
Общество
Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что коронавирус могли завезти в Ухань извне.
Дни24 04:12
Политика
Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса
Меры, которые принимались в Китае в связи с эпидемией коронавируса, нельзя сравнивать с теми, которые принимаются на Западе.
Взгляд.ру вчера в 14:41
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Стало известно, на ком женился комик Александр Гудков
Стало известно, кто является возлюбленной известного российского комика Александра Гудкова.
Актуальные Новости 05:48
Общество
Министра цифрового развития уволили в Приморье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко освободил от должности зампреда краевого правительства — министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука.
EastRussia 00:09