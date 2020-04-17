Тестирование курсантов Нахимовского училища, которые учатся в Москве, выявило 31 случай заражения коронавирусом COVID-19. Всего проверили 155 молодых людей, пишет агентство ТАСС. Предполагается, что заразить курсантов мог один из преподавателей.

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