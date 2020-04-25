Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

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В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко. У большинства заболевание бессимптомное.

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

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