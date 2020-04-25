Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъУ 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

В Находке Приморского края коронавирус обнаружили у 11 сотрудников скорой помощи, сообщила глава регионального минздрава Анастасия Худченко. У большинства заболевание бессимптомное.
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У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус

Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.
РИА Новостивчера в 22:23

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В Находке коронавирус обнаружен у 11 сотрудников скорой помощи

КП - Владивосток01:46

В Находке коронавирусом заболели три сотрудника скорой помощи

ДВ-РОССвчера в 16:51

В Находке у 11 сотрудников «скорой» обнаружен коронавирус

Владивосток-Новостивчера в 23:12

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке обнаружили коронавирус

Коммерсантъвчера в 23:02

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус

РИА Новостивчера в 22:23

Сотрудники скорой помощи в Находке оказались заражены коронавирусом

PrimaMedia.ruвчера в 22:10

В Находке у 11 сотрудников скорой помощи выявили COVID-19

РБК00:21
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Общество

В Москве выздоровели 312 больных коронавирусом

В субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о выздоровлении 312 больных коронавирусом.
Вести.Ru 03:30
1
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Здоровье

Сергей Морозов: «В Старокулаткинском районе сейчас напряженная обстановка»

Ульяновская правда 01:23
Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
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Здоровье

В Крыму зафиксированы 10 новых заболеваний коронавирусом, — Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сегодня сообщил, что в регионе зарегистрированы 10 новых заражений коронавирусной инфекцией.
Примечания 03:01
3
Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Армия и оружие

Минобороны получило два модернизированных Ту-160

Сообщается, что на самолётах — носителях ядерного оружия модернизированы системы инерциальной навигации, управления двигателями и оружием с применением современных цифровых технологий.
Life.ru вчера в 05:11
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
117
Общество

В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами

В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
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Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
5
Политика

Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Невские Новости вчера в 23:53
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Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
1
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
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Экономика

Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
1,6K
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Футбол

Пресс-атташе «Сочи»: Рами приехал, чтобы играть, а не тусить

СМИ частенько писали, что он приехал сюда не поиграть, а потусить, заканчивает карьеру из-за коронавируса.
ODDS.ru 03:34
Энергетика

В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
REGNUM вчера в 22:29
4
Футбол

Уткин заявил, что «Зенит» разоряет РПЛ

Известный журналист, комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин рассказал во время прямого эфира на своем канале рассказал об отношении к санкт-петербургскому "Зениту", который неоднократно ранее называл "Империей зла".
ProstoProSport 00:48
Происшествия

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

«Повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе Алтайского края», — говорится в сообщении.
Известия 01:43
13
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости вчера в 05:12
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Кино

Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant.
Ревизор.ру 03:00
2
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
1K
Общество

Застрявшие в Индии россияне прилетели в Екатеринбург

Evo-rus.com 02:48
27
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru вчера в 08:56
2,7K
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,4K
Наука

Cамодельные двухслойные маски задержали от 80 до 99% частиц аэрозолей

Физики из США выяснили, что самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
ТАСС Наука вчера в 10:28
12
Происшествия

На Урале трое в масках украли банкомат за 20 секунд

На видеозаписи трое мужчин в масках заходят в магазин, срывают пломбу с банкомата и накидывают на него тросы.
URA.Ru 03:09
1
Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Главное