Происшествия
Российская газетаВ Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута
В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси. Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ, к работе по ликвидации разлива подключилась аэромобильная группировка ведомства.
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Губернатор Олег Кожемяко побывал на месте ликвидации последствий разрушения резервуара с мазутом
ВЕСТИ: Приморьевчера в 21:03
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Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию
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Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
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Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
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Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
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НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
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