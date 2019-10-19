с чего всё началось

Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы

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Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

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Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Политика Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.

Религия Патриарх Варфоломей и архиепископ Иероним помянули главу ПЦУ Епифания На совместной службе с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом патриарх Константинопольский Варфоломей помянул главу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.

Происшествия Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.

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Общество Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.

Экономика Силуанов пообещал «более амбициозную» программу приватизации Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации.

Происшествия В Петербурге обрушился строящийся паркинг Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В Каменске-Уральском простились с убитой Ксенией Каторгиной Сотни людей пришли 18 октября к церкви в Каменске-Уральском, чтобы попрощаться с 27-летней Ксенией, которую жестоко убили из-за автомашины.

Фигурное катание Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Политика Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании» Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».

Кино Первая серия фильма «Екатерина. Самозванцы» появилась в Сети до эфира Тут можно вспомнить, как "Россия 1" в свое время и "Ликвидацию" начинала показывать в воскресенье, в эфире, хотя принято начинать показ сериала в начале недели.

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Космос К Земле приближается астероид диаметром до 1 км Астероид диаметром от 400 м до 1 км приблизится к Земле на минимальное расстояние 25 октября.