Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе

Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете. Как отметили в ведомстве, 18 октября между слушателями института произошла потасовка, которая переросла в драку.
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