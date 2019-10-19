Происшествия
ИзвестияВ Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
В Нальчике слушатель института повышения квалификации МВД скончался в результате драки на территории вуза. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.
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Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Происшествия
21 октября в Красноярском крае объявлено днем траура
21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе.
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян родила дочку
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
Происшествия
Пятилетняя россиянка погибла в Турции
Пятилетняя россиянка погибла в Турции, сообщает РИА Новости. Трагедия произошла в провинции Анталья, расположенной в южной части страны.
Футбол
ЦСКА отправился в Уфу на матч 13 тура чемпионата России
Московский ЦСКА вылетел в Уфу, где завтра проведет матч 13-го тура чемпионата России с одноименной командой.
Здоровье
10 продуктов, которые обеспечивают стабильный уровень сахара в крови
Медики советуют заменить таблетки на полезные продукты. Зеленые стручки обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови.
Армия и оружие
Еще один новейший китайский ударный беспилотник сбили в Ливии
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Экономика
Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю составил $10 млн
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Происшествия
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Футбол
Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку
Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Тамбов» после поражения от «Урала» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Энергетика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» исковые требования на $11 млрд
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что 1 ноября "Нафтогаз Украины" направит Газпрому иски на сумму $11 млрд в качестве компенсации за возможное прекращение транзита российского газа.
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Кино
Фильм «Джокер» собрал больше 500 миллионов долларов
В России по предварительным данным фильм собрал за первые две недели проката около 1,25 миллиарда рублей (около 19,5 миллионов долларов США).
Политика
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Общество