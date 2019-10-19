Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

В Нальчике слушатель института повышения квалификации МВД скончался в результате драки на территории вуза. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.
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В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой в ведомственном вузе

РИА Новости08:51

В Нальчике полицейский убил коллегу в институте повышения квалификации

РБК08:43

Стало известно о гибели спецназовца в драке с полицейским полка имени Кадырова

Lenta.ru05:48

В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

Интерфакс09:09

Один полицейский убил другого в институте повышения квалификации в Нальчике

Коммерсантъ08:00

В СК прокомментировали гибель слушателя вуза после драки в Нальчике

РЕН ТВ07:59

Слушатель института МВД в Нальчике умер после драки в вузе

ТАСС08:14
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Происшествия

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Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

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Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Тамбов» после поражения от «Урала» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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