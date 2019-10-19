Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

В Нальчике слушатель института повышения квалификации МВД скончался в результате драки на территории вуза. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии.
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В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

Интерфаксвчера в 09:09

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой в ведомственном вузе

РИА Новостивчера в 08:51

В Нальчике полицейский убил коллегу в институте повышения квалификации

РБКвчера в 08:43

Слушатель института МВД в Нальчике умер после драки в вузе

ТАССвчера в 08:14

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Известиявчера в 08:56

В СК прокомментировали гибель слушателя вуза после драки в Нальчике

РЕН ТВвчера в 07:59

Стало известно о гибели спецназовца в драке с полицейским полка имени Кадырова

Lenta.ruвчера в 05:48
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Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе

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Политика

Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американский политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
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Макгрегора обвинили в изнасиловании

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru вчера в 19:16
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Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
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Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Piter.tv 18 октября в 09:12
Происшествия

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста вчера в 04:30
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«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

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Газета.Ru вчера в 20:30
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Энергетика

Силуанов: Россия выстоит перед резким падением цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что наша страна может выстоять даже перед резким падением цен на нефть – с помощью накопленного золотого резерва, который в настоящее время составляет более 7 процентов ВВП.
Вести.Ru вчера в 21:19
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Кому не стоит завтракать овсянкой, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что завтракать овсянкой не стоит людям, у которых имеются проблемы ЖКТ и задержка стула.
Пишет Омск 18 октября в 09:42
Общество

Forbes: Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в рейтинг из 500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista.
Комсомольская правда вчера в 01:28
Политика

Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
Известия вчера в 09:55
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Армия и оружие

Минобороны РФ получило очередной дивизион ЗРК «Тор-М2»

Министерство обороны РФ получило последний, шестой дивизион зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2», из числа законтрактованных ведомством.
REGNUM 18 октября в 07:50
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru вчера в 04:12
Армия и оружие

Турецкий военный погиб в Сирии после объявления перемирия

Газета.Ru 02:17
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Происшествия

В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости вчера в 17:35
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости 18 октября в 06:25
Кино

Мексика: Обзор кассовых сборов за уик-энд 11 - 13 октября, 2019

Совсем небольшим по местным меркам уроном отделался «Джокер» в Мексике.
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Авто

Skoda продемонстрировала новую Skoda Octavia

Компания Skoda показала на эскизах новую Skoda Octavia, в которой уже не будет двойных фар, а дизайн выполнят в стилистике флагманской модели «Суперб».
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Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей

Компании, входящие в РРПК, приобрели квоты на добычу краба на сумму 38,2 млрд рублей.
REGNUM 18 октября в 00:18
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Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи

Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru 18 октября в 21:46
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
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Общество

В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Титов назвал назначение Тедеско плевком в российский тренерский корпус

Оба сказали правильную вещь: назначение немца плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года.
Sport.ru 18 октября в 10:29
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Футбол

Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
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