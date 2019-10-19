Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в филиале Краснодарского университета МВД.
Читать в источнике
Комментировать239

Подробнее о событии

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Известия08:56

В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой в ведомственном вузе

РИА Новости08:51

Стало известно о гибели спецназовца в драке с полицейским полка имени Кадырова

Lenta.ru05:48

Слушатель института МВД в Нальчике умер после драки в вузе

ТАСС08:14

В Нальчике установили всех участников конфликта в вузе МВД

Интерфакс09:09

В СК прокомментировали гибель слушателя вуза после драки в Нальчике

РЕН ТВ07:59

В Нальчике полицейский убил коллегу в институте повышения квалификации

РБК08:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия

МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

РБК 09:19
Космос

NASA нашло в космосе «портал в другое измерение»

РБК 10:59
Теннис

Павлюченкова обыграла Мухову и вышла в финал «Кубка Кремля»

Добавим, что в финале турнира Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.
Советский спорт 10:49
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Армия и оружие

На Украине создали мощное оружие против российской армии в Донбассе

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине активно развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам на Донбассе.
News.ru 11:16
Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Гаджеты

Apple выпустит новые наушники AirPods Pro в октябре

Apple в скором времени представит новые беспроводные наушники AirPods.
Политическая Экспертиза вчера в 23:27
Экономика

Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Lenta.ru 08:56
Политика

Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда

Lenta.ru 09:07
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

Госбюро расследований заподозрило двух киевских полицейских в пытках

"Следователи Киевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум полицейским Васильковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области", - написал Труба в своем канале в Telegram.
РИА Новости 03:59
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии

Дипломатические отношения Турции и Сирии были разорваны в 2011 году после начала в последней гражданской войны и последовавшего наплыва в Турцию сирийских беженцев.
Lenta.ru вчера в 12:55
Общество

Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений

Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Газета.Ru 09:26
Происшествия

Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии

Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.
Газета.Ru 04:12
Политика

Захарова оценила стиль письма Трампа Эрдогану об операции в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила стиль письма, которое президент США Дональд Трамп направил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 9 октября перед началом операции Анкары на северо-востоке Сирии.
RT на русском 09:53
Происшествия

В Москве двое музыкантов насмерть отравились наркотиками

Lenta.ru 09:05
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Вести.Ru 08:42
Футбол

«Спартак» сменил расположение скамейки запасных на домашней арене

Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско сменил скамейку запасных красно-белых во время домашних матчей.
Газета.Ru 10:22
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк страдала манией преследования из-за популярности

Как предполагают поклонники, на фоне мании преследования и большой популярности могло быть подорвано здоровье знаменитости.
OAnews 06:01
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном

Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.
Дни24 вчера в 06:34
Общество

В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома

Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
РБК 02:08
Происшествия

Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро

Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
RT на русском 04:44
Происшествия

В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.
RT на русском 10:19
Футбол

Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

РБК 10:38
Футбол

Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме

Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Советский спорт 03:02
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Происшествия

В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова

В центре Саратова неизвестный устроил стрельбу из автомата Калашникова.
Газета.Ru 10:35
Главное