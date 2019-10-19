Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в филиале Краснодарского университета МВД.

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

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