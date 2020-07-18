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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции

Огонь нанесет тяжелый урон интерьеру и реликвиям. Собор Святых Петра и Павла, строившийся с XV века и завершенный в конце XIX, один из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции. Это не первый пожар в соборе в Новейшее время.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

В Нанте загорелся кафедральный собор святого Петра и Павла

Вести.Ru03:43
Комсомольская правда

На западе Франции произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла

Комсомольская правда03:33
Эхо Москвы

Французский телеканал BFM сообщил о пожаре в кафедральном соборе в Нанте на западе страны

Эхо Москвы03:05
Коммерсантъ

В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции

Коммерсантъ03:15
РИА Новости

В Нанте загорелся один из крупнейших готических соборов Франции

РИА Новости03:14
BFM.ru

Горит кафедральный собор Святых Петра и Павла во Франции

BFM.ru03:23
РЕН ТВ

Видео: пожар произошел в одном из старейших готических соборов Франции

РЕН ТВ02:58

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Коммерсантъвчера в 16:04
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Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер03:40
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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой, сообщает пресс-служба кабмина в субботу.
РИА Новости03:09
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Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

В компании намерены освободить производственные мощности для выпуска новой консоли Xbox Series X. Некоторое время модели Xbox One S будут выпускать периферийные производства, поэтому у потребителей еще будет шанс купить приставку.
Evo-rus.comвчера в 01:08
21

В Одесской области шесть человек погибли в ДТП с легковушками

Шесть человек погибли и еще трое пострадали в аварии с участием двух легковых автомобилей в Одесской области Украины, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).
РИА Новости01:53
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Украина: российские войска в Крыму будут уничтожены за 36 часов

В средствах массовой информации было опубликовано интервью с главой киевского центра глобалистики Михаилом Гончаром, который рассказал о том, как будут действовать украинские войска в случае войны с потенциальным противником.
ГЛАС.RU03:55
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Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса

По словам депутата Госдумы, бывшего главного государственного санитарного врача России Геннадия Онищенко, коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости - в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.
Российская газета02:59
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