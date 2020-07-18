В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции

Огонь нанесет тяжелый урон интерьеру и реликвиям. Собор Святых Петра и Павла, строившийся с XV века и завершенный в конце XIX, один из важнейших готических памятников Бретани и всей Франции. Это не первый пожар в соборе в Новейшее время.