с чего всё началось

Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда проник пьяный мужчина: он позвонил в звонок и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка.

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