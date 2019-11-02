Происшествия
РИА НовостиВ Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда проник пьяный мужчина: он позвонил в звонок и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка.
Читать в источнике
Оценить55
с чего всё началось
Ранее в СКР сообщали, что сотрудник охранного предприятия «Святогоръ», охранявший детсад, беспрепятственно пустил в помещение незнакомца, приняв за родителя.Рамблер06:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:46, Вашингтон
Армия и оружие
Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»
Lenta.ru 03:15
Авто
Опубликованы цены на обновленный Mitsubishi ASX
Один из старейших компактных кроссоверов на рынке, Mitsubishi ASX, который был обновлен в начале этого года, был запущен в Австралии.
SpeedMe вчера в 11:59
Происшествия
В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Футбол
Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Матч ТВ вчера в 09:14
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия
В Югре спасли почти 30 кошек, брошенных на заснеженной трассе
Местные жители в Ханты-Мансийском округе спасли 28 котят, которых неизвестные оставили мерзнуть в клетках на заснеженной трассе, полицейские проводят проверку по данному факту.
РИА Новости 06:52
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
В Московском метеобюро объяснили аномально тёплое начало месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT об аномально тёплом начале ноября в столичном регионе.
RT на русском 07:11
Общество
Мэр Одессы назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову
Мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата.
ФАН вчера в 14:26
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Названы вакансии, где работодатель готов платить больше 200 тыс. рублей в месяц сотруднику.
Газета.Ru 07:12
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Транспорт
По Крымскому мосту проехало более 8 млн автомобилей с 2018 года
Не менее 8 млн автомобилей, в числе которых 103 тыс. автобусов, проехали по Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года.
Известия 06:43
Кино
Marvel планирует продолжить выпускать 3-4 фильма в год
RuNews24.ru 04:04
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 вчера в 07:30
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
Российская газета 03:40
Политика
В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС
В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Музыка
Шнуров пообещал уходить со сцены в стиле Пугачевой
Рамблер вчера в 14:18
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Общество
Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Как выяснило следствие, коммерсанты отправили знакомому в Турцию тепловизоры, прицелы и бинокли на общую сумму около 30 млн рублей, которые они покупали в московских магазинах.
BFM.ru 05:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Спорт
ЮАР обыграла Англию и стала обладателем Кубка мира по регби
Metaratings 07:13
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Интерфакс 03:25
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 02:40
Политика
Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США после внесения залога
Ранее, в 1999–2007 годах Билалов был депутатом Госдумы РФ, затем – сенатором от Краснодарского края.
Кавказ Пост 01:29
Политика
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.
Pravda.Ru 06:23
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10