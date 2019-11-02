Происшествия
РИА НовостиВ Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Трагедия произошла 31 октября в детском саду "Сказка". Во время тихого часа туда проник пьяный мужчина: он позвонил в звонок и его без вопросов впустил охранник. Мужчина поднялся на второй этаж, вошел в группу и зарезал ребенка.
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с чего всё началось
Ранее в СКР сообщали, что сотрудник охранного предприятия «Святогоръ», охранявший детсад, беспрепятственно пустил в помещение незнакомца, приняв за родителя.Рамблер06:52
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Происшествия
В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Общество
Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича
Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
РЕН ТВ 13:34
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Теннис
Надаль объяснил причины снятия с «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил причины снятия с турнира серии «Мастерс 1000» в Париже.
Чемпионат 13:10
Политика
Григорию Лепсу запрещен въезд в Латвию
Inc-news.ru вчера в 15:41
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Наука
В Америке чем больше люди учатся, тем меньше они выпивают
Как пишет Baza, в исследовании учитывались данные 780 тысяч человек.
ForPost вчера в 06:55
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» из-за стрельбы у ТЦ «Кантемировский»
Вечером 2 ноября около ТЦ «Кантемировский» на юге Москвы произошла стрельба. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 11:35
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика
Зеленского в Тернополе встретили криками «позор»
Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского криками «позор».
Rambler News Service вчера в 14:27
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Происшествия
Пьяная девочка-подросток с топором разгромила дом в Ленобласти
15-летняя дебоширка проживает в Гатчине с отчимом. В Гатчине Ленинградской области девочка разгромила топором многоквартирный дом.
Пятый канал 01:39
Автоспорт
Даниил Квят: Здорово, что в Red Bull рассматривают меня
F1news.ru вчера в 21:12
Технологии
Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи
Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Авто
Начались продажи обновленного Hyundai Solaris
В Китае поступил в продажу рестайлинговый седан Hyundai Verna, который в России известен как Solaris.
Авторамблер 30 октября в 06:44
Футбол
Зенит — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
Армейцы повели в счете в концовке первого тайма с "Зенитом". Уже в компенсированное время отличился Никола Влашич.
Bobsoccer 12:54