Происшествия
МонаВистаЗадержанный охранник детсада в Нарьян-Маре арестован
Городской суд Нарьян-Мара санкционировал арест впустившего убийцу охранника детского садика, задержанного накануне. Об этом сообщает журналист РИА Новости из зала суда.
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Общество
Суд отпустил под залог в $4 млн депутата Рады Ярослава Дубневича
Высший антикоррупционный суд Украины отпустил депутата Верховной рады Ярослава Дубневича, подозреваемого в коррупции, под залог в сумме 100 млн гривен (4,0 млн долларов).
РЕН ТВ 13:34
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Коммерсантъ 12:45
Политика
В Золотом снимут ограничение на передвижение жителей
Командир оперативно-тактической группировки «Север» украинской армии генерал Олег Микац заявил, что в воскресенье, 3 ноября, будет отменён режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом.
RT на русском 09:29
Происшествия
Момент посадки SSJ100 с отказавшим двигателем в Тюмени попал на видео
РИА Новости вчера в 14:00
Футбол
Виктор Гончаренко: «Бийола не стоило удалять»
Полузащитник армейцев Яка Бийол был удален на 54-й минуте встречи за две желтые карточки.
Sportbox.RU 14:17
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Культура
Ургант посмеялся над роспуском артистов лейбла Максима Фадеева
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал решение продюсера Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами его компании MALFA в эфире программы «Вечерний Ургант».
Мойка78 31 октября в 11:00
Футбол
Гильерме: «Мы играли против ветра – он дул в лицо»
Играли не только против «Уфы», а против погоды, поля и судьи.
Soccer.ru 13:09
Кино
Вышел официальный трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
ТВ Центр 31 октября в 13:47
Происшествия
После смертельного ДТП с маршруткой в Туле возбудили уголовное дело
Тульская пресса 12:33
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI 31 октября в 04:38
Общество
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Футбол
Максименко третий месяц подряд признан лучшим игроком «Спартака»
Вратарь Александр Максименко третий месяц подряд признается лучшим футболистом московского "Спартака" по версии болельщиков "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 13:44
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 10:50
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Общество
Украину накроет мощное землетрясение: карта опасных регионов
Российский Диалог 14:49
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК 31 октября в 20:19
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru 09:08
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ 07:05
Экономика
WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн
В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК вчера в 08:38
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 23:28
Экономика
ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда заложено положение о росте пенсии выше инфляции, за три года она вырастет на 18%.
RT на русском 30 октября в 06:31
Политика
Генсек НАТО отказался встречаться с украинскими моряками
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российской стороной после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернулись на родину в начале сентября.
Ридус 11:42
Футбол
«Барселона» за семь минут получила три мяча и проиграла «Леванте»
Евро-футбол.ру 12:54
Происшествия
В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских националистов
Народная милиция ЛНР сбила в районе поселка Голубовское беспилотный летательный аппарат украинских националистов с пропагандистскими листовками, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства Республики Ивана Филипоненко.
Rambler News Service 08:57
Футбол
Яя Туре получил красную карточку на 10-й секунде матча
В матче китайской Первой лиги против "Наньтун Жиуин" 36-летний ивуарийский футболист был удален на 10-й секунде встречи за удар соперника сзади по ногам.
Soccer.ru 10:51