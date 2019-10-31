Происшествия
РИА НовостиВ Нарьян-Маре арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу подозреваемого в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада, сообщил Следственный комитет.
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Министр транспорта Украины Владислав Криклий заявил, что официальный Киев не будет финансировать восстановление инфраструктуры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Ruposters.ru 04:45
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Общество
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Происшествия
Мужчина убил ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре мужчина напал с ножом на шестилетнего мальчика в детском саду.
Известия вчера в 08:54
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
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Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
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Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
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Ведомости вчера в 03:01
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском вчера в 16:25
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
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Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
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Политика
Климкин заявил, что Россия готовится ударить по югу Украины
ИА «Ореанда-Новости»По мнению бывшего главы МИЛ Украины Павела Климкина, в РФ планируют нанести полномасштабный удар по югу его государства.
Ореанда-Новости 05:38
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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В Одессе барельеф Жукову убрали со здания военкомата
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Силовики 31 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости вчера в 03:01
Армия и оружие
Jyllands-Posten (Дания): русские третируют семьи солдат НАТО (Jyllands-Posten)
Русские повадились изводить семьи военнослужащих НАТО в Прибалтике адресными телефонными звонками.
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
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Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
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Lenta.ru вчера в 12:46
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Космос
Орбиту МКС 8 ноября поднимут на 800 метров
Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) 8 ноября проведут коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС).
Росбалт 06:19