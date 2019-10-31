Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу подозреваемого в убийстве шестилетнего воспитанника детского сада, сообщил Следственный комитет.

В Нарьян-Маре арестован подозреваемый в убийстве мальчика в детсаду

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