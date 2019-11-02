Происшествия
ИзвестияВ Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
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с чего всё началось
Ранее в СКР сообщали, что сотрудник охранного предприятия «Святогоръ», охранявший детсад, беспрепятственно пустил в помещение незнакомца, приняв за родителя.Рамблер06:52
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