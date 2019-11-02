Происшествия
Реальное времяОхранника детского сада в Нарьян-Маре, где убили ребенка, арестовали
Суд арестовал охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября был убит шестилетний мальчик. Он пробудет под стражей два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Архангельской области. Напомним, что 31 октября в Нарьян-Маре в детском саду был убит ребенок.
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Здоровье
Названы четыре возможных симптома наступления «тихого инфаркта»
Четыре возможных признака наступления «тихого инфаркта» перечислили ученые-медики.
Ugpressa.ru 14:18
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МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.
RT на русском 14:28
Происшествия
В Москве застрелили начальника Центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 12:45
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Культура
Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре
Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Культуромания 31 октября в 10:20
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Общество
Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья вчера в 02:02
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда 14:48
Футбол
Виктор Гончаренко: «Бийол не заслуживал покинуть поле так рано»
Сложно оценивать, но Бийол суммарно не заслуживал, чтобы покинуть сегодня поле так рано.
Спорт-Экспресс 14:25
Культура
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов
Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета 31 октября в 05:39
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт 16:37
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Космос
«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
REGNUM 00:52
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Политика
Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу»
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергей Хрущев, рассказал радиостанции «Говорит Москва», что испытания термоядерной бомбы состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова.
Телеканал 360° 15:56
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Футбол
«Унион Берлин» в дерби переиграл «Герту»
В 10-м туре чемпионата Германии состоялось берлинское дерби — «Унион» принимал «Герту».
Bookmaker-ratings.ru 15:50
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Футбол
Кириченко: «Удаление Бийола по делу. Чистая карточка»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) и судейство бригады Михаила Вилкова.
Sport24.ru 15:16
Армия и оружие
Из сектора Газа выпущена ракета по Израилю
Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.
Вестник Кавказа 31 октября в 14:51
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
Газета.Ru 15:29
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«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14