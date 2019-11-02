Суд арестовал охранника детского сада в Нарьян-Маре, где 31 октября был убит шестилетний мальчик. Он пробудет под стражей два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Архангельской области. Напомним, что 31 октября в Нарьян-Маре в детском саду был убит ребенок.

Охранника детского сада в Нарьян-Маре, где убили ребенка, арестовали

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